https://ria.ru/20240411/orsk-1939257355.html

В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый

В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый - РИА Новости, 11.04.2024

В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый

В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый, отрезанными от города остаются жители Урпии, добраться до него можно только на лодках, заявил мэр... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:29

2024-04-11T09:29

2024-04-11T09:29

орск

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 11 апр – РИА Новости. В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый, отрезанными от города остаются жители Урпии, добраться до него можно только на лодках, заявил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале. "Постепенно вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый. Отрезанными от города остаются жители Урпии, вода и свет в поселке есть, но добраться до него можно пока только на лодках – регулярно привозим туда гуманитарную помощь", - написал мэр.

https://ria.ru/20240409/ural-1938862662.html

орск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орск, прорыв дамбы в орске, происшествия