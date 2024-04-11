https://ria.ru/20240411/orsk-1939257355.html
В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый
В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый - РИА Новости, 11.04.2024
В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый
В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый, отрезанными от города остаются жители Урпии, добраться до него можно только на лодках, заявил мэр... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:29
2024-04-11T09:29
2024-04-11T09:29
орск
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 11 апр – РИА Новости. В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый, отрезанными от города остаются жители Урпии, добраться до него можно только на лодках, заявил мэр города Василий Козупица в своем Telegram-канале. "Постепенно вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый. Отрезанными от города остаются жители Урпии, вода и свет в поселке есть, но добраться до него можно пока только на лодках – регулярно привозим туда гуманитарную помощь", - написал мэр.
https://ria.ru/20240409/ural-1938862662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
В Орске вода отходит из поселков Малый Кумак и Лесоторговый
Жители поселка Урпии остаются отрезанными водой от города