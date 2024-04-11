https://ria.ru/20240411/orsk-1939253100.html

Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске

Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске - РИА Новости, 11.04.2024

Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске

Министр строительства РФ Ирек Файзуллин, комментируя версию, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщил журналистам, что совместно с Минприроды РФ будет... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:04

2024-04-11T09:04

2024-04-11T13:03

россия

орск

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

ирек файзуллин

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин, комментируя версию, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщил журналистам, что совместно с Минприроды РФ будет проведено исследование причин прорыва дамбы. "Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как что прогрызли. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метра, по факту у нас 10 пришло (воды). То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила… поэтому мы, давайте, разберемся внимательно все, кому положено, и потом результаты скажем", - сказал Файзуллин.

https://ria.ru/20240410/damba-1938973340.html

россия

орск

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россия, орск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ирек файзуллин