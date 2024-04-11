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Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске - РИА Новости, 11.04.2024
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09:04 11.04.2024 (обновлено: 13:03 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/orsk-1939253100.html
Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске
Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске - РИА Новости, 11.04.2024
Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске
Министр строительства РФ Ирек Файзуллин, комментируя версию, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщил журналистам, что совместно с Минприроды РФ будет... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:04
2024-04-11T13:03
россия
орск
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ирек файзуллин
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин, комментируя версию, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщил журналистам, что совместно с Минприроды РФ будет проведено исследование причин прорыва дамбы. "Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как что прогрызли. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метра, по факту у нас 10 пришло (воды). То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила… поэтому мы, давайте, разберемся внимательно все, кому положено, и потом результаты скажем", - сказал Файзуллин.
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россия, орск, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ирек файзуллин
Россия, Орск, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Ирек Файзуллин
Глава Минстроя прокомментировал версию о грызунах, прогрызших дамбу в Орске

Файзуллин: Минстрой проведет обследование с Минприроды о причине прорыва дамбы

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГлава Минстроя РФ Ирек Файзуллин (слева) и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время пресс-подхода в Оренбурге. 11 апреля 2024
Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин (слева) и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время пресс-подхода в Оренбурге. 11 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин (слева) и губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время пресс-подхода в Оренбурге. 11 апреля 2024
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Министр строительства РФ Ирек Файзуллин, комментируя версию, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, сообщил журналистам, что совместно с Минприроды РФ будет проведено исследование причин прорыва дамбы.
«
"Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как что прогрызли. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метра, по факту у нас 10 пришло (воды). То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила… поэтому мы, давайте, разберемся внимательно все, кому положено, и потом результаты скажем", - сказал Файзуллин.
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РоссияОрскМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Прорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Ирек Файзуллин
 
 
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