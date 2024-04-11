https://ria.ru/20240411/orsk-1939248142.html

Паслер выделит деньги на создание проекта дамбы в Орске

Паслер выделит деньги на создание проекта дамбы в Орске - РИА Новости, 11.04.2024

Паслер выделит деньги на создание проекта дамбы в Орске

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что будут выделены деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и для разработки полноценного проекта новой... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T08:17

2024-04-11T08:17

2024-04-11T08:17

оренбургская область

орск

денис паслер

прорыв дамбы в орске

происшествия

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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что будут выделены деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и для разработки полноценного проекта новой дамбы. "Дамба нужна, люди там живут… Обязательно выделим деньги для экспертизы, хотя мне и так все понятно, я там все ногами обошел, и второе, конечно, для изготовления проекта полноценного (новой дамбы - ред.)", - заявил Паслер журналистам. Он добавил, что проект новой дамбы должен учитывать те испытания, которые могут с ней случиться. "Люди живут, люди хотят ясность, хотят быть уверены в том, что им не нужно продавать дома и не нужно оттуда уезжать… Будем делать полноценную дамбу, нормальную, такую, какая она должна была быть, по сути, изначально", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html

оренбургская область

орск

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Дарья Буймова

оренбургская область, орск, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия