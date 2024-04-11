https://ria.ru/20240411/orsk-1939248142.html
Паслер выделит деньги на создание проекта дамбы в Орске
Паслер выделит деньги на создание проекта дамбы в Орске - РИА Новости, 11.04.2024
Паслер выделит деньги на создание проекта дамбы в Орске
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что будут выделены деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и для разработки полноценного проекта новой... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:17
2024-04-11T08:17
2024-04-11T08:17
оренбургская область
орск
денис паслер
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что будут выделены деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и для разработки полноценного проекта новой дамбы. "Дамба нужна, люди там живут… Обязательно выделим деньги для экспертизы, хотя мне и так все понятно, я там все ногами обошел, и второе, конечно, для изготовления проекта полноценного (новой дамбы - ред.)", - заявил Паслер журналистам. Он добавил, что проект новой дамбы должен учитывать те испытания, которые могут с ней случиться. "Люди живут, люди хотят ясность, хотят быть уверены в том, что им не нужно продавать дома и не нужно оттуда уезжать… Будем делать полноценную дамбу, нормальную, такую, какая она должна была быть, по сути, изначально", - сказал губернатор.
https://ria.ru/20240410/orsk-1939114977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, орск, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Орск, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Паслер выделит деньги на создание проекта дамбы в Орске
Губернатор Паслер выделит деньги для разработки проекта новой дамбы в Орске
ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что будут выделены деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и для разработки полноценного проекта новой дамбы.
"Дамба нужна, люди там живут… Обязательно выделим деньги для экспертизы, хотя мне и так все понятно, я там все ногами обошел, и второе, конечно, для изготовления проекта полноценного (новой дамбы - ред.)", - заявил Паслер журналистам.
Он добавил, что проект новой дамбы должен учитывать те испытания, которые могут с ней случиться. "Люди живут, люди хотят ясность, хотят быть уверены в том, что им не нужно продавать дома и не нужно оттуда уезжать… Будем делать полноценную дамбу, нормальную, такую, какая она должна была быть, по сути, изначально", - сказал губернатор.