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В Оренбурге проведут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки - РИА Новости, 11.04.2024
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12:40 11.04.2024 (обновлено: 15:25 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939319501.html
В Оренбурге проведут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки
В Оренбурге проведут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки - РИА Новости, 11.04.2024
В Оренбурге проведут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки
В Оренбурге эвакуируют жителей садоводческих товариществ и баз отдыха, расположенных вдоль реки Урал, сообщила администрация города в телеграм-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:40
2024-04-11T15:25
оренбург
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Оренбурге эвакуируют жителей садоводческих товариществ и баз отдыха, расположенных вдоль реки Урал, сообщила администрация города в телеграм-канале."С 15:00 до 16:30 будет проводиться обследование всех СНТ, баз отдыха вдоль реки, начиная от моста на Загородном шоссе до очистных сооружений в районе Овчинного городка. Жителей, находящихся в зоне подтопления, просят выйти на видное место и подать любой сигнал. Вам помогут эвакуироваться!" — говорится в публикации.Также продолжается эвакуация жителей Овчинного городка, в чьи дома уже пришла вода.Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что уровень воды в Урале приближается к 11 метрам.По данным правительства Оренбургской области на утро 11 апреля, с подтопленных территорий вывезли 7800 человек, в том числе 2117 детей. За сутки вода ушла из 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков. Подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок.В ближайшие сутки повышение воды продолжится, предупредили власти.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html
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4.7
96
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Кадры эвакуации жителей из затопленных районов Оренбурга
Кадры эвакуации жителей из затопленных районов Оренбурга
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оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Происшествия, Наводнения в России — 2024
В Оренбурге проведут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки

В Оренбурге с 15:00 начнут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Оренбурге эвакуируют жителей садоводческих товариществ и баз отдыха, расположенных вдоль реки Урал, сообщила администрация города в телеграм-канале.
"С 15:00 до 16:30 будет проводиться обследование всех СНТ, баз отдыха вдоль реки, начиная от моста на Загородном шоссе до очистных сооружений в районе Овчинного городка. Жителей, находящихся в зоне подтопления, просят выйти на видное место и подать любой сигнал. Вам помогут эвакуироваться!" — говорится в публикации.
Наводнение в Оренбурге: какие районы города подтопленыНаводнение в Оренбурге: какие районы города подтоплены
Инфографика
Также продолжается эвакуация жителей Овчинного городка, в чьи дома уже пришла вода.
Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что уровень воды в Урале приближается к 11 метрам.
По данным правительства Оренбургской области на утро 11 апреля, с подтопленных территорий вывезли 7800 человек, в том числе 2117 детей. За сутки вода ушла из 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков. Подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок.
В ближайшие сутки повышение воды продолжится, предупредили власти.
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Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.
Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
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