https://ria.ru/20240411/orenburg-1939319501.html

В Оренбурге проведут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки

В Оренбурге проведут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки - РИА Новости, 11.04.2024

В Оренбурге проведут эвакуацию из всех СНТ и баз отдыха вдоль реки

В Оренбурге эвакуируют жителей садоводческих товариществ и баз отдыха, расположенных вдоль реки Урал, сообщила администрация города в телеграм-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:40

2024-04-11T12:40

2024-04-11T15:25

оренбург

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Оренбурге эвакуируют жителей садоводческих товариществ и баз отдыха, расположенных вдоль реки Урал, сообщила администрация города в телеграм-канале."С 15:00 до 16:30 будет проводиться обследование всех СНТ, баз отдыха вдоль реки, начиная от моста на Загородном шоссе до очистных сооружений в районе Овчинного городка. Жителей, находящихся в зоне подтопления, просят выйти на видное место и подать любой сигнал. Вам помогут эвакуироваться!" — говорится в публикации.Также продолжается эвакуация жителей Овчинного городка, в чьи дома уже пришла вода.Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что уровень воды в Урале приближается к 11 метрам.По данным правительства Оренбургской области на утро 11 апреля, с подтопленных территорий вывезли 7800 человек, в том числе 2117 детей. За сутки вода ушла из 1900 жилых домов и 2399 приусадебных участков. Подтопленными остаются 11 972 жилых дома, 14 991 приусадебный участок.В ближайшие сутки повышение воды продолжится, предупредили власти.Рекордный паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с небывалым паводком. Самая сложная ситуация — в Оренбургской области. Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей.В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. По оценке правительства области, ущерб от наводнения может составить 21 миллиард рублей.Режим ЧС также действует в Курганской и Тюменской областях. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявляют, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.

https://ria.ru/20240410/navodnenie-1939117905.html

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оренбург

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры эвакуации жителей из затопленных районов Оренбурга Кадры эвакуации жителей из затопленных районов Оренбурга 2024-04-11T12:40 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбург, происшествия, наводнения в россии — 2024