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Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров - РИА Новости, 11.04.2024
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10:18 11.04.2024 (обновлено: 10:19 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/orenburg-1939267876.html
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 метров, заявил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:18
2024-04-11T10:19
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
происшествия
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 метров, заявил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. "На данный час уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам. Самая напряженная ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов Гранд-парка. Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС РФ. Сейчас начнется ее развертывание. Критических отметок пока нет, но вода близко подошла и к ЖК "Дубки", - написал Салмин. По его словам, новых затопленные микрорайонов нет, но в тех, где уже есть вода, она захватывает новые строения, увеличение идет только по уровню воды. В Оренбурге по состоянию на 9 утра (7.00 мск) подтоплено 3 968 приусадебных участка и 2 326 домовладений, только за минувшие сутки это количество приросло на 1576 и 416 соответственно. "Ситуация остается сложной, наша главная задача - безопасность горожан. Еще раз призываю не сидеть, не дожидаться критической ситуации, в максимально короткое время эвакуироваться", - добавил мэр.
https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html
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оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров

Мэр Салмин: уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в Оренбурге
Затопленная улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленная улица в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 метров, заявил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
"На данный час уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам. Самая напряженная ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов Гранд-парка. Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС РФ. Сейчас начнется ее развертывание. Критических отметок пока нет, но вода близко подошла и к ЖК "Дубки", - написал Салмин.
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По его словам, новых затопленные микрорайонов нет, но в тех, где уже есть вода, она захватывает новые строения, увеличение идет только по уровню воды. В Оренбурге по состоянию на 9 утра (7.00 мск) подтоплено 3 968 приусадебных участка и 2 326 домовладений, только за минувшие сутки это количество приросло на 1576 и 416 соответственно.
"Ситуация остается сложной, наша главная задача - безопасность горожан. Еще раз призываю не сидеть, не дожидаться критической ситуации, в максимально короткое время эвакуироваться", - добавил мэр.
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