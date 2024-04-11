https://ria.ru/20240411/orenburg-1939267876.html

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизился к отметке 11 метров

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 метров, заявил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:18

2024-04-11T10:18

2024-04-11T10:19

оренбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 11 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к отметке 11 метров, заявил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале. "На данный час уровень воды в реке Урал в Оренбурге приближается к 11 метрам. Самая напряженная ситуация сейчас складывается у многоквартирных домов Гранд-парка. Там всю ночь работала техника. Туда уже пришли грузовики с водоналивной дамбой, доставленной МЧС РФ. Сейчас начнется ее развертывание. Критических отметок пока нет, но вода близко подошла и к ЖК "Дубки", - написал Салмин. По его словам, новых затопленные микрорайонов нет, но в тех, где уже есть вода, она захватывает новые строения, увеличение идет только по уровню воды. В Оренбурге по состоянию на 9 утра (7.00 мск) подтоплено 3 968 приусадебных участка и 2 326 домовладений, только за минувшие сутки это количество приросло на 1576 и 416 соответственно. "Ситуация остается сложной, наша главная задача - безопасность горожан. Еще раз призываю не сидеть, не дожидаться критической ситуации, в максимально короткое время эвакуироваться", - добавил мэр.

https://ria.ru/20240411/orsk-1939190279.html

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Варвара Скокшина

оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, происшествия