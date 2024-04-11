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В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня - РИА Новости, 11.04.2024
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21:08 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/opolzen-1939458438.html
В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня
В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня - РИА Новости, 11.04.2024
В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня
Администрация Красноглинского района Самары ввела режим повышенной готовности из-за оползня, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:08
2024-04-11T21:08
происшествия
самара
самарская область
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САМАРА, 11 апр - РИА Новости. Администрация Красноглинского района Самары ввела режим повышенной готовности из-за оползня, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. "Постановлением администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара введен режим повышенной готовности. На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на информирование жителей, ограждение опасной территории , обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку данных в соцсетях о значительном разрушении грунта по улице Зауральской поблизости от жилых домов. На видеоролике, размещенном в местных Telegram-каналах, видно, как несколько раз обвалился грунт. Очевидец отметил, что под угрозой обвала находится ЛЭП, на асфальте видны трещины, где обрушение может продолжиться. Прокуратура координирует работу местных властей и ответственных служб для предотвращения негативных последствий для жителей. По результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта, будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня

В Красноглинском районе Самары ввели режим повышенной готовности из-за оползня

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 11 апр - РИА Новости. Администрация Красноглинского района Самары ввела режим повышенной готовности из-за оползня, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале.
«
"Постановлением администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара введен режим повышенной готовности. На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на информирование жителей, ограждение опасной территории , обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
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Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку данных в соцсетях о значительном разрушении грунта по улице Зауральской поблизости от жилых домов.
На видеоролике, размещенном в местных Telegram-каналах, видно, как несколько раз обвалился грунт. Очевидец отметил, что под угрозой обвала находится ЛЭП, на асфальте видны трещины, где обрушение может продолжиться.
Прокуратура координирует работу местных властей и ответственных служб для предотвращения негативных последствий для жителей. По результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта, будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
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