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В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня
В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня - РИА Новости, 11.04.2024
В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня
Администрация Красноглинского района Самары ввела режим повышенной готовности из-за оползня, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:08
2024-04-11T21:08
2024-04-11T21:08
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САМАРА, 11 апр - РИА Новости. Администрация Красноглинского района Самары ввела режим повышенной готовности из-за оползня, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. "Постановлением администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара введен режим повышенной готовности. На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на информирование жителей, ограждение опасной территории , обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку данных в соцсетях о значительном разрушении грунта по улице Зауральской поблизости от жилых домов. На видеоролике, размещенном в местных Telegram-каналах, видно, как несколько раз обвалился грунт. Очевидец отметил, что под угрозой обвала находится ЛЭП, на асфальте видны трещины, где обрушение может продолжиться. Прокуратура координирует работу местных властей и ответственных служб для предотвращения негативных последствий для жителей. По результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта, будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.
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происшествия, самара, самарская область
Происшествия, Самара, Самарская область
В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня
В Красноглинском районе Самары ввели режим повышенной готовности из-за оползня
САМАРА, 11 апр - РИА Новости.
Администрация Красноглинского района Самары ввела режим повышенной готовности из-за оползня, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале
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"Постановлением администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара введен режим повышенной готовности. На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на информирование жителей, ограждение опасной территории , обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку данных в соцсетях о значительном разрушении грунта по улице Зауральской поблизости от жилых домов.
На видеоролике, размещенном в местных Telegram-каналах, видно, как несколько раз обвалился грунт. Очевидец отметил, что под угрозой обвала находится ЛЭП, на асфальте видны трещины, где обрушение может продолжиться.
Прокуратура координирует работу местных властей и ответственных служб для предотвращения негативных последствий для жителей. По результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта, будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.