https://ria.ru/20240411/opolzen-1939458438.html

В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня

В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня - РИА Новости, 11.04.2024

В Самаре ввели режим повышенной готовности из-за оползня

Администрация Красноглинского района Самары ввела режим повышенной готовности из-за оползня, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:08

2024-04-11T21:08

2024-04-11T21:08

происшествия

самара

самарская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg

САМАРА, 11 апр - РИА Новости. Администрация Красноглинского района Самары ввела режим повышенной готовности из-за оползня, сообщила прокуратура Самарской области в своем Telegram-канале. "Постановлением администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара введен режим повышенной готовности. На заседании комиссии администрации определены меры, направленные на информирование жителей, ограждение опасной территории , обесточивание. Организован мониторинг прохождения оползня", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура Красноглинского района Самары организовала проверку данных в соцсетях о значительном разрушении грунта по улице Зауральской поблизости от жилых домов. На видеоролике, размещенном в местных Telegram-каналах, видно, как несколько раз обвалился грунт. Очевидец отметил, что под угрозой обвала находится ЛЭП, на асфальте видны трещины, где обрушение может продолжиться. Прокуратура координирует работу местных властей и ответственных служб для предотвращения негативных последствий для жителей. По результатам анализа причин и условий, способствовавших сходу грунта, будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20240122/kitay-1922684382.html

https://ria.ru/20240402/evakuatsiya-1937404039.html

самара

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самара, самарская область