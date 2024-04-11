https://ria.ru/20240411/odeyalo-1939349030.html

В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла

В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла - РИА Новости, 11.04.2024

В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла

В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:55

2024-04-11T13:55

2024-04-11T13:55

безопасность

технологии

россия

калашников (концерн)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в концерне "Калашников". Как отметили в "Калашникове", была проведена оценка маскирующих свойств ранее разработанных противоосколочных одеял "Эгида" в различных диапазонах электромагнитного излучения. "Выяснилось, что при небольшой доработке "Эгида" прекрасно работает в ИК-диапазоне, обеспечивая защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. АО "НИИ стали" планирует начать выпуск модифицированного одеяла "Эгида" с маскировочными характеристиками с третьего квартала", - отметили в концерне.

https://ria.ru/20231208/strelok-1914549481.html

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безопасность, технологии, россия, калашников (концерн)