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В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла
В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла - РИА Новости, 11.04.2024
В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла
В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:55
2024-04-11T13:55
2024-04-11T13:55
безопасность
технологии
россия
калашников (концерн)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в концерне "Калашников". Как отметили в "Калашникове", была проведена оценка маскирующих свойств ранее разработанных противоосколочных одеял "Эгида" в различных диапазонах электромагнитного излучения. "Выяснилось, что при небольшой доработке "Эгида" прекрасно работает в ИК-диапазоне, обеспечивая защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. АО "НИИ стали" планирует начать выпуск модифицированного одеяла "Эгида" с маскировочными характеристиками с третьего квартала", - отметили в концерне.
https://ria.ru/20231208/strelok-1914549481.html
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безопасность, технологии, россия, калашников (концерн)
Безопасность, Технологии, Россия, Калашников (концерн)
В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла
"Калашников": в России начнут выпускать противотепловизионные одеяла