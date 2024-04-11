Рейтинг@Mail.ru
В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/odeyalo-1939349030.html
В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла
В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла - РИА Новости, 11.04.2024
В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла
В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:55
2024-04-11T13:55
безопасность
технологии
россия
калашников (концерн)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_4ad0090cd8de270f36bb83f72e0b03c9.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в концерне "Калашников". Как отметили в "Калашникове", была проведена оценка маскирующих свойств ранее разработанных противоосколочных одеял "Эгида" в различных диапазонах электромагнитного излучения. "Выяснилось, что при небольшой доработке "Эгида" прекрасно работает в ИК-диапазоне, обеспечивая защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. АО "НИИ стали" планирует начать выпуск модифицированного одеяла "Эгида" с маскировочными характеристиками с третьего квартала", - отметили в концерне.
https://ria.ru/20231208/strelok-1914549481.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939282388_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_31b9ee9bd292436e43fc40bae3a95971.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, россия, калашников (концерн)
Безопасность, Технологии, Россия, Калашников (концерн)
В России начнут выпускать противотепловизионные одеяла

"Калашников": в России начнут выпускать противотепловизионные одеяла

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. В России начнут выпуск противотепловизионных одеял, которые способны скрыть бойца от прицелов и тепловизоров противника, сообщили в четверг журналистам в концерне "Калашников".
Как отметили в "Калашникове", была проведена оценка маскирующих свойств ранее разработанных противоосколочных одеял "Эгида" в различных диапазонах электромагнитного излучения.
«
"Выяснилось, что при небольшой доработке "Эгида" прекрасно работает в ИК-диапазоне, обеспечивая защиту от обнаружения приборами ночного видения и тепловизионными прицелами. АО "НИИ стали" планирует начать выпуск модифицированного одеяла "Эгида" с маскировочными характеристиками с третьего квартала", - отметили в концерне.
Новая модель комплекта боевого снаряжения Стрелок
Новая модель боевого снаряжения "Стрелок" начала поступать в войска
8 декабря 2023, 11:25
 
БезопасностьТехнологииРоссияКалашников (концерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала