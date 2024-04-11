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Россия привержена международным обязательствам по космосу, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
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16:28 11.04.2024 (обновлено: 16:48 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/obyazatelstva-1939399367.html
Россия привержена международным обязательствам по космосу, заявил Рябков
Россия привержена международным обязательствам по космосу, заявил Рябков - РИА Новости, 11.04.2024
Россия привержена международным обязательствам по космосу, заявил Рябков
Россия привержена международным обязательствам по космосу, действительно контактирует с США по вопросу об оружии в космосе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:28
2024-04-11T16:48
россия
космос - риа наука
в мире
сша
нью-йорк (город)
сергей рябков
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия привержена международным обязательствам по космосу, действительно контактирует с США по вопросу об оружии в космосе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков."Наши делегации на соответствующих международных площадках и, прежде всего, в Нью-Йорке, где США продвигают тему обвинений в адрес России, действительно находятся в контакте и обсуждают этот вопрос", - сказал дипломат журналистам, комментируя слова представителя Пентагона о контактах с Москвой по поводу оружия в космосе.По его словам, Россия дала исчерпывающие комментарии на этот счет на всех уровнях. Он добавил, что это "не более чем очередная попытка очернить политику Москвы"."Мы повторяем вновь для тех, кто еще не усвоил, что РФ полностью привержена своим обязательствам в рамках многосторонних соглашений, в том числе касающихся космического пространства", - сообщил Рябков.
https://ria.ru/20240411/kanal-1939402329.html
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россия, космос - риа наука, в мире, сша, нью-йорк (город), сергей рябков, министерство обороны сша
Россия, Космос - РИА Наука, В мире, США, Нью-Йорк (город), Сергей Рябков, Министерство обороны США
Россия привержена международным обязательствам по космосу, заявил Рябков

Рябков: Россия полностью привержена международным обязательствам по космосу

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия привержена международным обязательствам по космосу, действительно контактирует с США по вопросу об оружии в космосе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«
"Наши делегации на соответствующих международных площадках и, прежде всего, в Нью-Йорке, где США продвигают тему обвинений в адрес России, действительно находятся в контакте и обсуждают этот вопрос", - сказал дипломат журналистам, комментируя слова представителя Пентагона о контактах с Москвой по поводу оружия в космосе.
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По его словам, Россия дала исчерпывающие комментарии на этот счет на всех уровнях. Он добавил, что это "не более чем очередная попытка очернить политику Москвы".
«
"Мы повторяем вновь для тех, кто еще не усвоил, что РФ полностью привержена своим обязательствам в рамках многосторонних соглашений, в том числе касающихся космического пространства", - сообщил Рябков.
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