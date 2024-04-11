ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Донецку и Горловке
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 21.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 21.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Украина вычерпала американский бюджет до дна
6 апреля, 08:00
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года этот район также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
В Харькове гаснет свет и надежда
3 апреля, 08:00