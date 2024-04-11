https://ria.ru/20240411/obstrel-1939397351.html

В ДНР при ударе по маршрутному автобусу пострадала студентка

В ДНР при ударе по маршрутному автобусу пострадала студентка - РИА Новости, 11.04.2024

В ДНР при ударе по маршрутному автобусу пострадала студентка

При ударе по маршрутному автобусу в ДНР пострадала студентка Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:17

2024-04-11T16:17

2024-04-11T16:17

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

денис пушилин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. При ударе по маршрутному автобусу в ДНР пострадала студентка Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького, сообщил РИА Новости заместитель директора республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко. В четверг утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, среди них девушка 2006 года рождения. "С сегодняшнего обстрела к нам было доставлено двое пострадавших. Им оказали помощь в травмпункте и отправили на амбулаторное лечение по месту жительства. Это был мужчина, водитель транспортного средства, и девушка - студентка нашего института. У них были осколочные ранения", - рассказал Оноприенко. По его словам, ВСУ "начали в последнее время использовать дроны для нанесения ударов по нашим жителям", часто - по остановкам, "где имеется кучность людей".

https://ria.ru/20240220/pushilin-1928511857.html

донецкая народная республика

ясиноватая

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия