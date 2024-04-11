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В ДНР при ударе по маршрутному автобусу пострадала студентка - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/obstrel-1939397351.html
В ДНР при ударе по маршрутному автобусу пострадала студентка
В ДНР при ударе по маршрутному автобусу пострадала студентка - РИА Новости, 11.04.2024
В ДНР при ударе по маршрутному автобусу пострадала студентка
При ударе по маршрутному автобусу в ДНР пострадала студентка Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:17
2024-04-11T16:17
донецкая народная республика
ясиноватая
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. При ударе по маршрутному автобусу в ДНР пострадала студентка Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького, сообщил РИА Новости заместитель директора республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко. В четверг утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника на маршрутный автобус на трассе Ясиноватая – Горловка, среди них девушка 2006 года рождения. "С сегодняшнего обстрела к нам было доставлено двое пострадавших. Им оказали помощь в травмпункте и отправили на амбулаторное лечение по месту жительства. Это был мужчина, водитель транспортного средства, и девушка - студентка нашего института. У них были осколочные ранения", - рассказал Оноприенко. По его словам, ВСУ "начали в последнее время использовать дроны для нанесения ударов по нашим жителям", часто - по остановкам, "где имеется кучность людей".
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, ясиноватая, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В ДНР при ударе по маршрутному автобусу пострадала студентка

При ударе по автобусу в ДНР пострадала студентка Донецкого медуниверситета

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. При ударе по маршрутному автобусу в ДНР пострадала студентка Донецкого государственного медицинского университета имени М. Горького, сообщил РИА Новости заместитель директора республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко.
В четверг утром глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пять мирных жителей пострадали при сбросе боеприпаса с беспилотника на маршрутный автобус на трассе ЯсиноватаяГорловка, среди них девушка 2006 года рождения.
"С сегодняшнего обстрела к нам было доставлено двое пострадавших. Им оказали помощь в травмпункте и отправили на амбулаторное лечение по месту жительства. Это был мужчина, водитель транспортного средства, и девушка - студентка нашего института. У них были осколочные ранения", - рассказал Оноприенко.
По его словам, ВСУ "начали в последнее время использовать дроны для нанесения ударов по нашим жителям", часто - по остановкам, "где имеется кучность людей".
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Противник продолжает наносить удары по населению Донецка, заявил Пушилин
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяГорловкаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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