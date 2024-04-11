https://ria.ru/20240411/obstrel-1939381085.html

При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек

При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек - РИА Новости, 11.04.2024

При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек

Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на Старомихайловку в Кировском районе Донецка, сообщило... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:23

2024-04-11T15:23

2024-04-11T15:23

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

старомихайловка

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на Старомихайловку в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Населенный пункт Старомихайловка: - в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мужчина 1946 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате атаки дроном-камикадзе на этот же район зафиксировано возгорание квартиры в многоквартирном жилом доме. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 06.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, а в 12.10 атаковали этот район дроном-камикадзе. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240408/obstrel-1938709195.html

https://ria.ru/20231209/obstrel-1914856777.html

кировский район

донецк

старомихайловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировский район, донецк, старомихайловка, сцкк, вооруженные силы украины