При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек
При сбросе боеприпаса на Старомихайловку с украинского дрона пострадал мужчина
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на Старомихайловку в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Населенный пункт Старомихайловка: - в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мужчина 1946 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, в результате атаки дроном-камикадзе на этот же район зафиксировано возгорание квартиры в многоквартирном жилом доме.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 06.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, а в 12.10 атаковали этот район дроном-камикадзе.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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