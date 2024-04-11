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При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/obstrel-1939381085.html
При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек
При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек - РИА Новости, 11.04.2024
При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек
Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на Старомихайловку в Кировском районе Донецка, сообщило... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:23
2024-04-11T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
старомихайловка
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на Старомихайловку в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Населенный пункт Старомихайловка: - в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мужчина 1946 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, в результате атаки дроном-камикадзе на этот же район зафиксировано возгорание квартиры в многоквартирном жилом доме. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 06.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, а в 12.10 атаковали этот район дроном-камикадзе. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240408/obstrel-1938709195.html
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кировский район
донецк
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в мире, кировский район, донецк, старомихайловка, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Старомихайловка, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При сбросе боеприпаса с украинского дрона на Донецк ранен человек

При сбросе боеприпаса на Старомихайловку с украинского дрона пострадал мужчина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате сброса украинскими войсками взрывоопасного предмета с БПЛА на Старомихайловку в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Населенный пункт Старомихайловка: - в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранен мужчина 1946 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, в результате атаки дроном-камикадзе на этот же район зафиксировано возгорание квартиры в многоквартирном жилом доме.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 06.50 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника в Кировском районе Донецка, а в 12.10 атаковали этот район дроном-камикадзе.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкСтаромихайловкаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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