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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/obstrel-1939314540.html
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 11.04.2024
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили в четверг 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:37
2024-04-11T12:37
в мире
петровский район
донецк
украина
сцкк
вооруженные силы украины
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ с 10.00 по 12.00 выпустили еще 11 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939251818.html
https://ria.ru/20231230/donetsk-1919116350.html
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в мире, петровский район, донецк, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато
В мире, Петровский район, Донецк, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка

ВСУ выпустили 14 снарядов по Петровскому району Донецка

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Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства.
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Кроме того, ВСУ с 10.00 по 12.00 выпустили еще 11 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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