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Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.04.2024
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:48
2024-04-11T00:48
2024-04-11T00:48
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четырнадцать обстрелов - на донецком направлении. Семь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на волновахском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отметили в представительстве, всего украинские войска выпустили 61 единицу различных боеприпасов. Добавляется, что поступила информация о ранении подростка 2007 года рождения.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 61 боеприпас