https://ria.ru/20240411/oblasti-1939386253.html

Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти

Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти

Уровень воды в реке Тобол в Кургане может составить 9-11 метров и больше, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:36

2024-04-11T15:36

2024-04-11T15:36

происшествия

курган

тобол (река)

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане может составить 9-11 метров и больше, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. "У нас в сводках Росгидрометра 9-11 метров, может быть больше, понимаете?" - сказал Шумков в обращении к сотрудникам администрации Кургана.В четверг глава региона провел встречу с сотрудниками администрации Кургана, УВД и МЧС, занятых оповещением и эвакуацией жителей города.

https://ria.ru/20240411/kurgan-1939375053.html

курган

тобол (река)

курганская область

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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024