https://ria.ru/20240411/oblasti-1939386253.html
Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти
Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти
Уровень воды в реке Тобол в Кургане может составить 9-11 метров и больше, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:36
2024-04-11T15:36
2024-04-11T15:36
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939097978_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a2cade2e5cdc53bb856064812c9fc2be.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане может составить 9-11 метров и больше, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. "У нас в сводках Росгидрометра 9-11 метров, может быть больше, понимаете?" - сказал Шумков в обращении к сотрудникам администрации Кургана.В четверг глава региона провел встречу с сотрудниками администрации Кургана, УВД и МЧС, занятых оповещением и эвакуацией жителей города.
https://ria.ru/20240411/kurgan-1939375053.html
курган
тобол (река)
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939097978_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e707e0231b964eaa29aa2947a7323bab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти
Губернатор Курганской области: уровень воды в Тоболе может превысить 11 метров