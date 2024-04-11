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Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти - РИА Новости, 11.04.2024
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15:36 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/oblasti-1939386253.html
Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти
Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти
Уровень воды в реке Тобол в Кургане может составить 9-11 метров и больше, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:36
2024-04-11T15:36
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане может составить 9-11 метров и больше, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. "У нас в сводках Росгидрометра 9-11 метров, может быть больше, понимаете?" - сказал Шумков в обращении к сотрудникам администрации Кургана.В четверг глава региона провел встречу с сотрудниками администрации Кургана, УВД и МЧС, занятых оповещением и эвакуацией жителей города.
https://ria.ru/20240411/kurgan-1939375053.html
курган
тобол (река)
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень воды в Тоболе в Кургане может превысить 11 метров, считают власти

Губернатор Курганской области: уровень воды в Тоболе может превысить 11 метров

© Фото : Официальный Telegram-канал Администрации города КурганаУкрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал Администрации города Кургана
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол в Кургане может составить 9-11 метров и больше, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«
"У нас в сводках Росгидрометра 9-11 метров, может быть больше, понимаете?" - сказал Шумков в обращении к сотрудникам администрации Кургана.
В четверг глава региона провел встречу с сотрудниками администрации Кургана, УВД и МЧС, занятых оповещением и эвакуацией жителей города.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Губернатор Шумков призвал увести людей из правобережной части Кургана
15:13
 
ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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