https://ria.ru/20240411/nspk-1939232361.html

Глава "Эксперт РА" оценила возможность создания альтернативы НСПК

Глава "Эксперт РА" оценила возможность создания альтернативы НСПК - РИА Новости, 11.04.2024

Глава "Эксперт РА" оценила возможность создания альтернативы НСПК

Появление в России платежной системы, альтернативной НСПК, возможно в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:45

2024-04-11T02:45

2024-04-11T04:41

экономика

россия

герман греф

сбербанк россии

эксперт ра

альфа-банк

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Появление в России платежной системы, альтернативной НСПК, возможно в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Не знаю, насколько быстро получится создать альтернативу НСПК, о которой говорят Сбербанк, Альфа-банк и "Тинькофф", но, если появится вторая система, это точно будет хорошо, поскольку обеспечит высокую устойчивость системы расчетов в целом… Но, скорее всего, запуск произойдет не на следующий год, а через год", - сказала Чекурова. По ее словам, если есть выбор, то есть и возможность резерва "на всякий случай". "Мы не знаем, какие последствия санкций будут в дальнейшем. Поэтому две системы – это лучше, чем одна", - подчеркнула она. Летом 2023 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что платежному рынку необходима конкуренция и, по его мнению, усилить ее помогло бы создание еще одного рыночного игрока в дополнение к НСПК, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.

https://ria.ru/20240411/ekonomika-1939231143.html

https://ria.ru/20240404/karta_mir-1937740570.html

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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, эксперт ра, альфа-банк