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Глава "Эксперт РА" оценила возможность создания альтернативы НСПК - РИА Новости, 11.04.2024
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02:45 11.04.2024 (обновлено: 04:41 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/nspk-1939232361.html
Глава "Эксперт РА" оценила возможность создания альтернативы НСПК
Глава "Эксперт РА" оценила возможность создания альтернативы НСПК - РИА Новости, 11.04.2024
Глава "Эксперт РА" оценила возможность создания альтернативы НСПК
Появление в России платежной системы, альтернативной НСПК, возможно в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:45
2024-04-11T04:41
экономика
россия
герман греф
сбербанк россии
эксперт ра
альфа-банк
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Появление в России платежной системы, альтернативной НСПК, возможно в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Не знаю, насколько быстро получится создать альтернативу НСПК, о которой говорят Сбербанк, Альфа-банк и "Тинькофф", но, если появится вторая система, это точно будет хорошо, поскольку обеспечит высокую устойчивость системы расчетов в целом… Но, скорее всего, запуск произойдет не на следующий год, а через год", - сказала Чекурова. По ее словам, если есть выбор, то есть и возможность резерва "на всякий случай". "Мы не знаем, какие последствия санкций будут в дальнейшем. Поэтому две системы – это лучше, чем одна", - подчеркнула она. Летом 2023 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что платежному рынку необходима конкуренция и, по его мнению, усилить ее помогло бы создание еще одного рыночного игрока в дополнение к НСПК, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.
https://ria.ru/20240411/ekonomika-1939231143.html
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экономика, россия, герман греф, сбербанк россии, эксперт ра, альфа-банк
Экономика, Россия, Герман Греф, Сбербанк России, Эксперт РА, Альфа-банк
Глава "Эксперт РА" оценила возможность создания альтернативы НСПК

Глава "Эксперт РА" Чекурова: появление альтернативы НСПК возможно в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Карты национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Появление в России платежной системы, альтернативной НСПК, возможно в 2026 году, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Не знаю, насколько быстро получится создать альтернативу НСПК, о которой говорят Сбербанк, Альфа-банк и "Тинькофф", но, если появится вторая система, это точно будет хорошо, поскольку обеспечит высокую устойчивость системы расчетов в целом… Но, скорее всего, запуск произойдет не на следующий год, а через год", - сказала Чекурова.
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По ее словам, если есть выбор, то есть и возможность резерва "на всякий случай". "Мы не знаем, какие последствия санкций будут в дальнейшем. Поэтому две системы – это лучше, чем одна", - подчеркнула она.
Летом 2023 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что платежному рынку необходима конкуренция и, по его мнению, усилить ее помогло бы создание еще одного рыночного игрока в дополнение к НСПК, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефСбербанк РоссииЭксперт РААльфа-банк
 
 
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