https://ria.ru/20240411/norvegiya-1939292862.html

Северный регион Норвегии попросил ЕК установить там 26-часовые сутки

Северный регион Норвегии попросил ЕК установить там 26-часовые сутки - РИА Новости, 11.04.2024

Северный регион Норвегии попросил ЕК установить там 26-часовые сутки

Расположенный на крайнем севере недалеко от границы с Россией регион Норвегии обратился к Еврокомиссии с просьбой позволить установить там часовой пояс с 26... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:44

2024-04-11T11:44

2024-04-11T12:00

в мире

норвегия

россия

украина

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939298426_309:0:3072:1554_1920x0_80_0_0_0e1e87ad1feacf25b5e059d6b9229496.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Расположенный на крайнем севере недалеко от границы с Россией регион Норвегии обратился к Еврокомиссии с просьбой позволить установить там часовой пояс с 26 часами в сутки вместо привычных 24 часов, пишет газета Politico. Соответствующее письмо написала мэр города Вадсё Венче Педерсен. Как пишет Politico, Еврокомиссия подтвердила, что такая просьба им действительно поступила. "Регион просит (исполнительный) орган ЕС дать указание норвежским властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового", - говорится в сообщении издания. По словам Педерсен, такая мера нацелена на повышение местных ценностей, увеличение времени, проводимого с семьей, и привлечение новых жителей в регион. При этом она не знает, как переход к 26-часовым суткам будет работать на практике. "Мы особо об этом не думали... Я не думаю, что они скажут "да", поэтому мы не обдумали все детали", - заявила она. Как пишет Politico, продлевая продолжительность суток, Педерсен надеется, что больше людей вдохновятся переехать в отдаленный регион. Обеспечение заселения этого региона "важнее, чем когда-либо" в свете конфликта на Украине, добавила мэр. По словам представителя Еврокомиссии, часовые пояса - это вопрос самих стран, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу норвежского региона. Издание также напоминает, что Норвегия не является членом ЕС, но страна входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).

https://ria.ru/20240411/gorod-1939240184.html

https://ria.ru/20231206/ukraina-1914159969.html

норвегия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз