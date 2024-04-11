https://ria.ru/20240411/norvegiya-1939292862.html
Северный регион Норвегии попросил ЕК установить там 26-часовые сутки
Северный регион Норвегии попросил ЕК установить там 26-часовые сутки - РИА Новости, 11.04.2024
Северный регион Норвегии попросил ЕК установить там 26-часовые сутки
Расположенный на крайнем севере недалеко от границы с Россией регион Норвегии обратился к Еврокомиссии с просьбой позволить установить там часовой пояс с 26... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:44
2024-04-11T11:44
2024-04-11T12:00
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Расположенный на крайнем севере недалеко от границы с Россией регион Норвегии обратился к Еврокомиссии с просьбой позволить установить там часовой пояс с 26 часами в сутки вместо привычных 24 часов, пишет газета Politico. Соответствующее письмо написала мэр города Вадсё Венче Педерсен. Как пишет Politico, Еврокомиссия подтвердила, что такая просьба им действительно поступила. "Регион просит (исполнительный) орган ЕС дать указание норвежским властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового", - говорится в сообщении издания. По словам Педерсен, такая мера нацелена на повышение местных ценностей, увеличение времени, проводимого с семьей, и привлечение новых жителей в регион. При этом она не знает, как переход к 26-часовым суткам будет работать на практике. "Мы особо об этом не думали... Я не думаю, что они скажут "да", поэтому мы не обдумали все детали", - заявила она. Как пишет Politico, продлевая продолжительность суток, Педерсен надеется, что больше людей вдохновятся переехать в отдаленный регион. Обеспечение заселения этого региона "важнее, чем когда-либо" в свете конфликта на Украине, добавила мэр. По словам представителя Еврокомиссии, часовые пояса - это вопрос самих стран, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу норвежского региона. Издание также напоминает, что Норвегия не является членом ЕС, но страна входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).
https://ria.ru/20240411/gorod-1939240184.html
https://ria.ru/20231206/ukraina-1914159969.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия, украина, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Норвегия, Россия, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз
Северный регион Норвегии попросил ЕК установить там 26-часовые сутки
Мэр Вадсе просит установить 26-часовые сутки, чтобы привлечь новых жителей
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Расположенный на крайнем севере недалеко от границы с Россией регион Норвегии обратился к Еврокомиссии с просьбой позволить установить там часовой пояс с 26 часами в сутки вместо привычных 24 часов, пишет газета Politico
.
Соответствующее письмо написала мэр города Вадсё Венче Педерсен. Как пишет Politico, Еврокомиссия подтвердила, что такая просьба им действительно поступила.
"Регион просит (исполнительный) орган ЕС
дать указание норвежским властям одобрить создание часового пояса с 26-часовым днем вместо 24-часового", - говорится в сообщении издания.
По словам Педерсен, такая мера нацелена на повышение местных ценностей, увеличение времени, проводимого с семьей, и привлечение новых жителей в регион. При этом она не знает, как переход к 26-часовым суткам будет работать на практике.
"Мы особо об этом не думали... Я не думаю, что они скажут "да", поэтому мы не обдумали все детали", - заявила она.
Как пишет Politico, продлевая продолжительность суток, Педерсен надеется, что больше людей вдохновятся переехать в отдаленный регион. Обеспечение заселения этого региона "важнее, чем когда-либо" в свете конфликта на Украине
, добавила мэр.
По словам представителя Еврокомиссии, часовые пояса - это вопрос самих стран, поэтому маловероятно, что ЕС сможет удовлетворить просьбу норвежского региона. Издание также напоминает, что Норвегия не является членом ЕС, но страна входит в Европейскую экономическую зону (ЕЭЗ).