https://ria.ru/20240411/navodnenie-1939427045.html

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:09

2024-04-11T18:09

2024-04-11T18:12

оренбург

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939271817_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_dac4be826a2e46a8009e4818155769b2.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров, сообщается в Telegram-канале администрации города."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров. По состоянию на 18:00 11 апреля подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. С 9 утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно", - говорится в сообщении.Отмечается, что число эвакуированных с подтапливаемых территорий Оренбурга с 9 утра увеличилось на 74 человека, в том числе 9 детей. Таким образом, количество эвакуированных оренбуржцев на сегодня составляет 1332 человека, в числе которых 136 детей.

оренбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024