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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:09
2024-04-11T18:09
2024-04-11T18:12
оренбург
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров, сообщается в Telegram-канале администрации города."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров. По состоянию на 18:00 11 апреля подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. С 9 утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно", - говорится в сообщении.Отмечается, что число эвакуированных с подтапливаемых территорий Оренбурга с 9 утра увеличилось на 74 человека, в том числе 9 детей. Таким образом, количество эвакуированных оренбуржцев на сегодня составляет 1332 человека, в числе которых 136 детей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров
Администрация Оренбурга: уровень воды в реке Урал поднялся до 1090 сантиметров