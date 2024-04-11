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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
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18:09 11.04.2024 (обновлено: 18:12 11.04.2024)
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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров - РИА Новости, 11.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров, сообщается в Telegram-канале администрации города. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:09
2024-04-11T18:12
оренбург
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров, сообщается в Telegram-канале администрации города."Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров. По состоянию на 18:00 11 апреля подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. С 9 утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно", - говорится в сообщении.Отмечается, что число эвакуированных с подтапливаемых территорий Оренбурга с 9 утра увеличилось на 74 человека, в том числе 9 детей. Таким образом, количество эвакуированных оренбуржцев на сегодня составляет 1332 человека, в числе которых 136 детей.
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оренбург, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров

Администрация Оренбурга: уровень воды в реке Урал поднялся до 1090 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная улица в Оренбурге
Затопленная улица в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленная улица в Оренбурге
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров, сообщается в Telegram-канале администрации города.
«
"Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 1090 сантиметров. По состоянию на 18:00 11 апреля подтоплено 4 763 приусадебных участка и 2 537 домовладений. С 9 утра количество увеличилось на 795 и 211 соответственно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число эвакуированных с подтапливаемых территорий Оренбурга с 9 утра увеличилось на 74 человека, в том числе 9 детей. Таким образом, количество эвакуированных оренбуржцев на сегодня составляет 1332 человека, в числе которых 136 детей.
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ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеНаводнения в России — 2024
 
 
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