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НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
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11:20 11.04.2024 (обновлено: 11:28 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/nato-1939285535.html
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2024
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ
НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, сообщает журнал Foreign Policy. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:20
2024-04-11T11:28
россия
москва
европа
владимир путин
дмитрий песков
такер карлсон
нато
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, сообщает журнал Foreign Policy. "НАТО разрабатывает свои новые военные планы для защиты от потенциального нападения России... Но ей трудно найти достаточно военных", - говорится в публикации издания. Отмечается, что даже при присоединении к НАТО Финляндии и Швеции альянсу недостает мощного присутствия на севере. Как пишет журнал, эта проблема преследует альянс на протяжении большей части его истории. К 2014 году, например, в Европе находились лишь примерно 30 тысяч американских солдат. Пентагон тогда размышлял над тем, как создать впечатление, что военных в 10 раз больше. По мнению неназванного дипломата из одной из стран НАТО, альянс в какой-то момент забыл про свои вооруженные силы и их оказалось недостаточно для "большого кризиса". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240123/rossiya-1922920187.html
https://ria.ru/20240330/nato-1936778944.html
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россия, москва, европа, владимир путин, дмитрий песков, такер карлсон, нато, министерство обороны сша, в мире
Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Такер Карлсон, НАТО, Министерство обороны США, В мире
НАТО не хватает военных для защиты от России, пишут СМИ

Foreign Policy: НАТО разрабатывает новые военные планы для защиты от России

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. НАТО не хватает военных для обеспечения защиты от России, сообщает журнал Foreign Policy.
"НАТО разрабатывает свои новые военные планы для защиты от потенциального нападения России... Но ей трудно найти достаточно военных", - говорится в публикации издания.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Столтенберг заявил, что не видит непосредственной угрозы со стороны России
23 января, 11:28
Отмечается, что даже при присоединении к НАТО Финляндии и Швеции альянсу недостает мощного присутствия на севере.
Как пишет журнал, эта проблема преследует альянс на протяжении большей части его истории. К 2014 году, например, в Европе находились лишь примерно 30 тысяч американских солдат. Пентагон тогда размышлял над тем, как создать впечатление, что военных в 10 раз больше.
По мнению неназванного дипломата из одной из стран НАТО, альянс в какой-то момент забыл про свои вооруженные силы и их оказалось недостаточно для "большого кризиса".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
НАТО не увидела прямой угрозы от России для стран — членов альянса
30 марта, 08:32
 
РоссияМоскваЕвропаВладимир ПутинДмитрий ПесковТакер КарлсонНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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