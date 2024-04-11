Синод РПЦ заменил настоятеля Псково-Печерского монастыря
Архиепископ Егорьевский стал новым настоятелем Псково-Печерского монастыря
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) назначил нового настоятеля Псково-Печерского монастыря, им стал архиепископ Матфей (Копылов), сообщает сайт РПЦ.
"Постановили: преосвященного митрополита Псковского и Порховского Арсения освободить от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Викарием Псковской епархии с титулом "Печерский" быть преосвященному архиепископу Егорьевскому Матфею с освобождением его от управления Северным, Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами г. Москвы и выражением благодарности за понесенные труды. Преосвященного архиепископа Печерского Матфея, викария Псковской епархии, назначить на должность игумена Успенского Псково-Печерского мужского монастыря", - говорится в журнале заседания Синода, опубликованных сайтом РПЦ. Как сообщается, он был утвержден дистанционно.
Архиепископ Печерский Матфей назначен на должность "с поручением ведения и контроля ремонтно-реставрационных работ означенной обители, а также реставрационных и образовательных проектов Псковской епархии".
Архиепископ Матфей - председатель комиссии РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь. Он получил епископскую хиротонию 3 января 2016 года в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Богослужение возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Псково-Печерский монастырь, один из самых известных в Русской православной церкви, в ХХ веке стал особенно известен тем, что в суровые годы богоборчества никогда не закрывался. В монастыре сохранилась непрерывная духовническая и монашеская традиция, и начиная с пятидесятых годов вновь стало популярно старчество: тысячи людей со всей России и из других стран приезжали к архимандриту Иоанну (Крестьянкину), архимандриту Адриану (Кирсанову), архимандриту Серафиму (Розенбергу), схиигумену Савве (Остапенко), иеросхимонаху Михаилу (Питкевичу), митрополиту Вениамину (Федченкову) и многим другим.
С 2018 по 2023 годы его возглавлял митрополит Тихон (Шевкунов).