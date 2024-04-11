https://ria.ru/20240411/nalog-1939341739.html

ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады

ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады - РИА Новости, 11.04.2024

ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады

Банк России в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:36

2024-04-11T13:36

2024-04-11T13:45

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Банк России в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам - ред.) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем, но как и с таксономией, тут нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными", - сказала она на съезде Ассоциации банков России (АБР).

https://ria.ru/20240410/vklady-1939063118.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина