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ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады - РИА Новости, 11.04.2024
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13:36 11.04.2024 (обновлено: 13:45 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/nalog-1939341739.html
ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады
ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады - РИА Новости, 11.04.2024
ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады
Банк России в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:36
2024-04-11T13:45
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Банк России в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам - ред.) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем, но как и с таксономией, тут нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными", - сказала она на съезде Ассоциации банков России (АБР).
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады

ЦБ поддержал предложение освободить от налога доходы по длинным вкладам

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Банк России в целом поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Анатолий Геннадьевич (Аксаков, глава комитета Госдумы по финансовым рынкам - ред.) говорил, что нужно освободить длинные вклады от налога… Мы это в целом поддерживаем, но как и с таксономией, тут нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными", - сказала она на съезде Ассоциации банков России (АБР).
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Набиуллина рассказала об активном притоке денег на вклады
Вчера, 12:49
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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