https://ria.ru/20240411/most-1939475444.html

Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе"

Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024

Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе"

Крымский мост эффективно защищен от возможных атак украинской стороны, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T23:45

2024-04-11T23:45

2024-04-11T23:45

владимир артяков

ростех

министерство обороны украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крымский мост эффективно защищен от возможных атак украинской стороны, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". "Говорить о том, что на 100% можно закрыться, это, конечно, никто не скажет. Но тем не менее, мост наш, Крымский мост, защищен очень активно и эффективно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета Guardian со ссылкой на источники в Минобороны Украины заявила, что главное управление разведки украинского военного ведомства готовит новую атаку на Крымский мост. По данным издания, атака должна состояться в первой половине этого года.

https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930844892.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир артяков, ростех, министерство обороны украины