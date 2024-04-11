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Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/most-1939475444.html
Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе"
Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024
Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе"
Крымский мост эффективно защищен от возможных атак украинской стороны, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:45
2024-04-11T23:45
владимир артяков
ростех
министерство обороны украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крымский мост эффективно защищен от возможных атак украинской стороны, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". "Говорить о том, что на 100% можно закрыться, это, конечно, никто не скажет. Но тем не менее, мост наш, Крымский мост, защищен очень активно и эффективно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета Guardian со ссылкой на источники в Минобороны Украины заявила, что главное управление разведки украинского военного ведомства готовит новую атаку на Крымский мост. По данным издания, атака должна состояться в первой половине этого года.
https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930844892.html
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владимир артяков, ростех, министерство обороны украины
Владимир Артяков, Ростех, Министерство обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе"

Замглавы Ростеха Артяков: Крымский мост эффективно защищен от возможных атак ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крымский мост эффективно защищен от возможных атак украинской стороны, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1".
«
"Говорить о том, что на 100% можно закрыться, это, конечно, никто не скажет. Но тем не менее, мост наш, Крымский мост, защищен очень активно и эффективно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее газета Guardian со ссылкой на источники в Минобороны Украины заявила, что главное управление разведки украинского военного ведомства готовит новую атаку на Крымский мост. По данным издания, атака должна состояться в первой половине этого года.
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