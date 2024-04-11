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Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе"
Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 11.04.2024
Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе"
Крымский мост эффективно защищен от возможных атак украинской стороны, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T23:45
2024-04-11T23:45
2024-04-11T23:45
владимир артяков
ростех
министерство обороны украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крымский мост эффективно защищен от возможных атак украинской стороны, сообщил первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков в эфире "России-1". "Говорить о том, что на 100% можно закрыться, это, конечно, никто не скажет. Но тем не менее, мост наш, Крымский мост, защищен очень активно и эффективно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее газета Guardian со ссылкой на источники в Минобороны Украины заявила, что главное управление разведки украинского военного ведомства готовит новую атаку на Крымский мост. По данным издания, атака должна состояться в первой половине этого года.
https://ria.ru/20240303/publikatsiya-1930844892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир артяков, ростех, министерство обороны украины
Владимир Артяков, Ростех, Министерство обороны Украины, Специальная военная операция на Украине
Крымский мост защищен активно и эффективно, заявили в "Ростехе"
Замглавы Ростеха Артяков: Крымский мост эффективно защищен от возможных атак ВСУ