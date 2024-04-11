https://ria.ru/20240411/most-1939230889.html

Зеленский заявил, что готовит уничтожение Крымского моста

Зеленский заявил, что готовит уничтожение Крымского моста - РИА Новости, 11.04.2024

Зеленский заявил, что готовит уничтожение Крымского моста

Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста, предыдущие теракты в отношении которого... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T02:11

2024-04-11T02:11

2024-04-11T04:38

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служба безопасности украины

крымский мост

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста, предыдущие теракты в отношении которого стали основанием для заявлений о террористическом характере киевского режима.В интервью немецкой газете Bild Зеленский заявил, что у Киева есть новый план контрнаступления. На просьбу журналиста прокомментировать, входит ли в него, к примеру, разрушение Крымского моста в этом году, Зеленский ответил утвердительно."Мы очень этого хотим. Речь идет не только о мосте в Керчи, о котором все говорят. Речь идет о некоторых инфраструктурных объектах, которые представляют собой военную цель. Речь идет о мостах, аэродромах", — заявил он.По словам Зеленского, речь идет о мостах, по которым перевозится вооружение, и аэродромах, с которых отправляются самолеты, атакующие Украину."Хорошо защищен"В минувшее воскресенье глава военной разведки минобороны Украины Кирилл Буданов*, которому в России предъявлено обвинение в причастности к терактам, заявил, что Крымский мост "хорошо защищен".Журналист телеканала ARD в интервью задал вопрос Буданову, почему Крымский мост еще стоит, если он остается одной из целей Киева."Мост (Крымский - ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой", — ответил он."Мы сделаем это"На прошлой неделе британская газета Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Главного управления разведки минобороны Украины выступила с утверждением, что ГУР планирует снова атаковать Крымский мост в 2024 году."Мы сделаем это в первой половине 2024 года", — привело издание слова одного из должностных лиц украинской разведки. По мнению газеты, атака может быть совершена с помощью дронов.Неназванный чиновник добавил, что у Буданова* есть "большая часть средств для осуществления этой цели". Утверждалось, что он следует одобренному Владимиром Зеленским плану по "минимизации" присутствия России в Черном море.Однако, заметили авторы статьи, существуют серьезные сомнения по поводу того, способно ли ГУР провести операцию по уничтожению хорошо защищенного Крымского моста.Атаки на Крымский мостВосьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалась. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.В конце марта МИД передал Украине требования о немедленном аресте и выдаче причастных к террористическим актам в России, в том числе об аресте главы СБУ Василия Малюка, признавшегося 25 марта в организации Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в России.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939109338.html

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937414353.html

https://ria.ru/20240106/predstaviteli-1919988451.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, служба безопасности украины, крымский мост