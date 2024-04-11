https://ria.ru/20240411/moskvich-1939418719.html

Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года

Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года - РИА Новости, 11.04.2024

Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года

Автозавод "Москвич" планирует начать серийное производство и продажи нового кроссовера "Москвич 8" в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:37

2024-04-11T17:37

2024-04-11T17:37

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Автозавод "Москвич" планирует начать серийное производство и продажи нового кроссовера "Москвич 8" в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автозавода. "В производство и продажу "Москвич 8" поступит в конце этого года", - отметили в компании. "Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели - кроссовера "Москвич 8". Автомобиль подойдет и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий всей семьей", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Новинка будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Также автомобиль получит цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, уточнили в компании. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911226016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, сергей собянин, renault s.a, renault clio, россия, максим ликсутов