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Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года - РИА Новости, 11.04.2024
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17:37 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/moskvich-1939418719.html
Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года
Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года - РИА Новости, 11.04.2024
Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года
Автозавод "Москвич" планирует начать серийное производство и продажи нового кроссовера "Москвич 8" в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:37
2024-04-11T17:37
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Автозавод "Москвич" планирует начать серийное производство и продажи нового кроссовера "Москвич 8" в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автозавода. "В производство и продажу "Москвич 8" поступит в конце этого года", - отметили в компании. "Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели - кроссовера "Москвич 8". Автомобиль подойдет и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий всей семьей", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Новинка будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Также автомобиль получит цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, уточнили в компании. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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общество, москва, сергей собянин, renault s.a, renault clio, россия, максим ликсутов
Общество, Москва, Сергей Собянин, Renault S.A, Renault Clio, Россия, Максим Ликсутов
Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года

Производство и продажи нового кроссовера "Москвич 8" начнутся в конце 2024 года

© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
Семиместный кроссовер "Москвич 8". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Автозавод "Москвич" планирует начать серийное производство и продажи нового кроссовера "Москвич 8" в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автозавода.
"В производство и продажу "Москвич 8" поступит в конце этого года", - отметили в компании.
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"Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели - кроссовера "Москвич 8". Автомобиль подойдет и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий всей семьей", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Новинка будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Также автомобиль получит цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, уточнили в компании.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
1 из 3
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
2 из 3
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
3 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
1 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
2 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
3 из 3
 
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