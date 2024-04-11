Производство "Москвич 8" начнется в конце 2024 года
Производство и продажи нового кроссовера "Москвич 8" начнутся в конце 2024 года
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
Семиместный кроссовер "Москвич 8". Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Автозавод "Москвич" планирует начать серийное производство и продажи нового кроссовера "Москвич 8" в конце 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе автозавода.
"В производство и продажу "Москвич 8" поступит в конце этого года", - отметили в компании.
Презентация "Москвича 8" состоится ближе к концу 2024 года
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"Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели - кроссовера "Москвич 8". Автомобиль подойдет и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий всей семьей", - рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Новинка будет оснащена бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Также автомобиль получит цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, уточнили в компании.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
1 из 3
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
2 из 3
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
3 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
1 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
2 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
3 из 3