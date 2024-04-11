https://ria.ru/20240411/moskva-1939302369.html

Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву

Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву - РИА Новости, 12.04.2024

Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву

Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 12.04.2024

2024-04-11T11:55

2024-04-11T11:55

2024-04-12T10:10

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

день космонавтики

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами. В общей сложности на цифровых билбордах разместили около 200 плакатов с фотографией первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в пятницу, 12 апреля, на медиафасадах домов №8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении также напомнили, что специалисты в преддверии Дня космонавтики в рамках месячника по благоустройству промыли после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента "Покорителям космоса" и бюсты на Аллее космонавтов на ВДНХ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, день космонавтики