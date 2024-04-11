Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Гагарин, его дублер Герман Титов и их коллеги из первого отряда космонавтов в автобусе направляются на стартовую площадку космодрома Байконур
Юрий Гагарин, его дублер Герман Титов и их коллеги из первого отряда космонавтов в автобусе направляются на стартовую площадку космодрома Байконур
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами. В общей сложности на цифровых билбордах разместили около 200 плакатов с фотографией первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в пятницу, 12 апреля, на медиафасадах домов №8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении также напомнили, что специалисты в преддверии Дня космонавтики в рамках месячника по благоустройству промыли после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента "Покорителям космоса" и бюсты на Аллее космонавтов на ВДНХ.