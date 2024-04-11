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Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву - РИА Новости, 12.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:55 11.04.2024 (обновлено: 10:10 12.04.2024)
https://ria.ru/20240411/moskva-1939302369.html
Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву
Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву - РИА Новости, 12.04.2024
Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву
Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами, сообщил заммэра столицы по вопросам... РИА Новости, 12.04.2024
2024-04-11T11:55
2024-04-12T10:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
день космонавтики
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами. В общей сложности на цифровых билбордах разместили около 200 плакатов с фотографией первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в пятницу, 12 апреля, на медиафасадах домов №8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В сообщении также напомнили, что специалисты в преддверии Дня космонавтики в рамках месячника по благоустройству промыли после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента "Покорителям космоса" и бюсты на Аллее космонавтов на ВДНХ.
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москва, петр бирюков, день космонавтики
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, День космонавтики

Бирюков: праздничные плакаты ко Дню космонавтики украсили Москву

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Гагарин, его дублер Герман Титов и их коллеги из первого отряда космонавтов в автобусе направляются на стартовую площадку космодрома Байконур
Юрий Гагарин, его дублер Герман Титов и их коллеги из первого отряда космонавтов в автобусе направляются на стартовую площадку космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости
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Юрий Гагарин, его дублер Герман Титов и их коллеги из первого отряда космонавтов в автобусе направляются на стартовую площадку космодрома Байконур
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в честь праздника – Дня космонавтики – украсили столицу тематическими плакатами. В общей сложности на цифровых билбордах разместили около 200 плакатов с фотографией первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Кроме того, подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться в пятницу, 12 апреля, на медиафасадах домов №8, 28 и домов-книжек на Новом Арбате", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
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В сообщении также напомнили, что специалисты в преддверии Дня космонавтики в рамках месячника по благоустройству промыли после осенне-зимнего периода памятник Константину Циолковскому на проспекте Мира у подножия знаменитого монумента "Покорителям космоса" и бюсты на Аллее космонавтов на ВДНХ.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковДень космонавтики
 
 
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