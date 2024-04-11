В 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажир в международном аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Пассажир в международном аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В 2023 году столицу посетили 3,7 миллиона деловых туристов - на 7% больше, чем в 2022 году, сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, выступая на ежегодном деловом форуме Buying Business Travel.
"Деловые поездки – одно из самых перспективных направлений развития туризма. В 2023 году среди 3,7 миллиона бизнес-туристов, посетивших Москву, – гости из регионов России, а также из Китая, Турции, Индии и других стран. Деловой туризм важен для города экономически – он охватывает множество смежных отраслей: от гостиничного сектора до индустрии развлечений. Кроме того, это источник возвратных туристов. Около 40% бизнес-гостей приезжают в Москву снова, чтобы отдохнуть вместе с семьей", – отметил Козлов.
Председатель Мостуризма также отметил, что в 2023 году российские деловые туристы в среднем тратили на 16% больше, чем гости столицы, которые приезжали навестить друзей или родственников. Средний чек иностранных деловых путешественников увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом.
По его словам, в Москве насчитывается более 150 нестандартных локаций для проведения деловых мероприятий: музеи, парки, театры и другие. В прошлом году в рамках ознакомительных показов Мостуризма представители отрасли и корпоративные заказчики осмотрели 13 таких локаций – узнали обо всех особенностях организации событий в усадьбе или спортивном центре, планетарии или художественной галерее. В этом году участники уже проинспектировали 4 уникальные MICE-площадки: Государственный исторический музей, усадьбу Разумовского, конгресс-центр технопарка "Сколково" и кинотеатр "Художественный".
"Мы также запускаем новый формат встреч в необычных локациях — "Московские гостиные". Вы сможете не только увидеть на практике, как работает площадка, но и узнать о полезных вам проектах правительства Москвы. Первая встреча пройдет 16 апреля в Московском Планетарии, на ней выступят представители столичного департамента культуры", – рассказал Козлов.