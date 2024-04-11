https://ria.ru/20240411/moskva-1939300631.html

В 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов

В 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов - РИА Новости, 11.04.2024

В 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов

В 2023 году столицу посетили 3,7 миллиона деловых туристов - на 7% больше, чем в 2022 году, сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:17

2024-04-11T12:17

2024-04-11T13:18

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В 2023 году столицу посетили 3,7 миллиона деловых туристов - на 7% больше, чем в 2022 году, сообщил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов, выступая на ежегодном деловом форуме Buying Business Travel. "Деловые поездки – одно из самых перспективных направлений развития туризма. В 2023 году среди 3,7 миллиона бизнес-туристов, посетивших Москву, – гости из регионов России, а также из Китая, Турции, Индии и других стран. Деловой туризм важен для города экономически – он охватывает множество смежных отраслей: от гостиничного сектора до индустрии развлечений. Кроме того, это источник возвратных туристов. Около 40% бизнес-гостей приезжают в Москву снова, чтобы отдохнуть вместе с семьей", – отметил Козлов. Председатель Мостуризма также отметил, что в 2023 году российские деловые туристы в среднем тратили на 16% больше, чем гости столицы, которые приезжали навестить друзей или родственников. Средний чек иностранных деловых путешественников увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2022 годом. По его словам, в Москве насчитывается более 150 нестандартных локаций для проведения деловых мероприятий: музеи, парки, театры и другие. В прошлом году в рамках ознакомительных показов Мостуризма представители отрасли и корпоративные заказчики осмотрели 13 таких локаций – узнали обо всех особенностях организации событий в усадьбе или спортивном центре, планетарии или художественной галерее. В этом году участники уже проинспектировали 4 уникальные MICE-площадки: Государственный исторический музей, усадьбу Разумовского, конгресс-центр технопарка "Сколково" и кинотеатр "Художественный". "Мы также запускаем новый формат встреч в необычных локациях — "Московские гостиные". Вы сможете не только увидеть на практике, как работает площадка, но и узнать о полезных вам проектах правительства Москвы. Первая встреча пройдет 16 апреля в Московском Планетарии, на ней выступят представители столичного департамента культуры", – рассказал Козлов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, москва, туристы, россия, китай