https://ria.ru/20240411/moor-1939405449.html
Глава Тюменской области доложил Путину о ситуации на реках Тобол и Ишим
Глава Тюменской области доложил Путину о ситуации на реках Тобол и Ишим - РИА Новости, 11.04.2024
Глава Тюменской области доложил Путину о ситуации на реках Тобол и Ишим
Ситуация на реках Тобол и Ишим в Тюменской области спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды, пока находятся в русле, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:53
2024-04-11T16:53
2024-04-11T17:02
тюменская область
тобол (река)
ишим
происшествия
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ситуация на реках Тобол и Ишим в Тюменской области спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды, пока находятся в русле, сообщил губернатор Александр Моор."На текущий момент времени ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды. Наибольшая динамика наблюдается на реке Ишим, но и Тобол и Ишим пока находятся в русле, на пойму пока не вышли", - доложил Моор президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html
тюменская область
тобол (река)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, тобол (река), ишим, происшествия, наводнения в россии — 2024
Тюменская область, Тобол (река), Ишим, Происшествия, Наводнения в России — 2024
Глава Тюменской области доложил Путину о ситуации на реках Тобол и Ишим
Губернатор Моор: ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет увеличение воды