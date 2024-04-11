https://ria.ru/20240411/moor-1939405449.html

Глава Тюменской области доложил Путину о ситуации на реках Тобол и Ишим

Глава Тюменской области доложил Путину о ситуации на реках Тобол и Ишим - РИА Новости, 11.04.2024

Глава Тюменской области доложил Путину о ситуации на реках Тобол и Ишим

Ситуация на реках Тобол и Ишим в Тюменской области спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды, пока находятся в русле, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:53

2024-04-11T16:53

2024-04-11T17:02

тюменская область

тобол (река)

ишим

происшествия

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ситуация на реках Тобол и Ишим в Тюменской области спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды, пока находятся в русле, сообщил губернатор Александр Моор."На текущий момент времени ситуация на реках Тобол и Ишим спокойная, идет планомерное увеличение уровня воды. Наибольшая динамика наблюдается на реке Ишим, но и Тобол и Ишим пока находятся в русле, на пойму пока не вышли", - доложил Моор президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1938986467.html

тюменская область

тобол (река)

ишим

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

тюменская область, тобол (река), ишим, происшествия, наводнения в россии — 2024