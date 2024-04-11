"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер
"Москвич" представил дизайн своей новой модели: семейного 7-местного кроссовера
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Автозавод "Москвич" представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера, изображениями новинки с РИА Новости поделились в пресс-службе компании.
"Четвертая по счету модель возрожденного автозавода представляет собой семейный семиместный кроссовер. <…> Его внешний вид отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника", — отметили в пресс-службе.
Стало известно, когда планируют начать выпускать "Москвич 5"
23 ноября 2023, 06:20
Новинка будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина модели — 4,82 метра, ширина — 1,87 метра, высота — 1,76 метра, колесная база — 2,83 метра. Автомобиль получит просторный салон, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, уточнили в компании.
Серийное производство и продажи начнутся в конце 2024 года. Но дизайн интерьера и опции могут измениться, сообщили в "Москвиче".
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
1 из 3
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
2 из 3
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
3 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
1 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
2 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
3 из 3
"Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели — кроссовера "Москвич 8". Он подойдет и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий всей семьей", — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привела пресс-служба компании.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в России, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "КамАЗу"). Сейчас в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
Презентация "Москвича 8" состоится ближе к концу 2024 года
23 ноября 2023, 07:38