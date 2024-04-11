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"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер - РИА Новости, 11.04.2024
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17:19 11.04.2024 (обновлено: 17:55 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/modeli-1939411025.html
"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер
"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер - РИА Новости, 11.04.2024
"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер
Автозавод "Москвич" представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера, изображениями новинки с РИА Новости поделились в пресс-службе компании. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:19
2024-04-11T17:55
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Автозавод "Москвич" представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера, изображениями новинки с РИА Новости поделились в пресс-службе компании. "Четвертая по счету модель возрожденного автозавода представляет собой семейный семиместный кроссовер. &lt;…&gt; Его внешний вид отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника", — отметили в пресс-службе. Новинка будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина модели — 4,82 метра, ширина — 1,87 метра, высота — 1,76 метра, колесная база — 2,83 метра. Автомобиль получит просторный салон, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, уточнили в компании. Серийное производство и продажи начнутся в конце 2024 года. Но дизайн интерьера и опции могут измениться, сообщили в "Москвиче". "Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели — кроссовера "Москвич 8". Он подойдет и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий всей семьей", — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привела пресс-служба компании. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в России, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "КамАЗу"). Сейчас в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911222239.html
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общество, москва, россия, сергей собянин, максим ликсутов , renault s.a, renault clio
Общество, Москва, Россия, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Renault S.A, Renault Clio
"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер

"Москвич" представил дизайн своей новой модели: семейного 7-местного кроссовера

© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Автозавод "Москвич" представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера, изображениями новинки с РИА Новости поделились в пресс-службе компании.
"Четвертая по счету модель возрожденного автозавода представляет собой семейный семиместный кроссовер. <…> Его внешний вид отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника", — отметили в пресс-службе.
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Новинка будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина модели — 4,82 метра, ширина — 1,87 метра, высота — 1,76 метра, колесная база — 2,83 метра. Автомобиль получит просторный салон, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, уточнили в компании.
Серийное производство и продажи начнутся в конце 2024 года. Но дизайн интерьера и опции могут измениться, сообщили в "Москвиче".
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
1 из 3
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
2 из 3
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"Семиместный кроссовер "Москвич 8"
Семиместный кроссовер Москвич 8
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
3 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
1 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
2 из 3
Семиместный кроссовер "Москвич 8"
© РИА Новости/Пресс-служба компании "Москвич"
3 из 3
"Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели — кроссовера "Москвич 8". Он подойдет и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий всей семьей", — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привела пресс-служба компании.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в России, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "КамАЗу"). Сейчас в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".
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ОбществоМоскваРоссияСергей СобянинМаксим ЛиксутовRenault S.ARenault Clio
 
 
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