https://ria.ru/20240411/modeli-1939411025.html

"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер

"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер - РИА Новости, 11.04.2024

"Москвич" раскрыл, как будет выглядеть новый кроссовер

Автозавод "Москвич" представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера, изображениями новинки с РИА Новости поделились в пресс-службе компании. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:19

2024-04-11T17:19

2024-04-11T17:55

общество

москва

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Автозавод "Москвич" представил дизайн новой модели: семейного семиместного кроссовера, изображениями новинки с РИА Новости поделились в пресс-службе компании. "Четвертая по счету модель возрожденного автозавода представляет собой семейный семиместный кроссовер. <…> Его внешний вид отличает массивная решетка радиатора, интегрированная со светодиодной оптикой, а также характерная задняя линия светодиодной оптики вдоль всего багажника", — отметили в пресс-службе. Новинка будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Длина модели — 4,82 метра, ширина — 1,87 метра, высота — 1,76 метра, колесная база — 2,83 метра. Автомобиль получит просторный салон, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, уточнили в компании. Серийное производство и продажи начнутся в конце 2024 года. Но дизайн интерьера и опции могут измениться, сообщили в "Москвиче". "Почти два года назад мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перезапустить производство автомобилей на заводе "Москвич" и сохранить трудовой коллектив, а сегодня конвейер предприятия стабильно работает. До конца года планируется начать выпуск еще одной модели — кроссовера "Москвич 8". Он подойдет и для ежедневных поездок по городу, и для путешествий всей семьей", — рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого привела пресс-служба компании. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в России, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50 процентов также принадлежит "КамАЗу"). Сейчас в линейке три модели — городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911222239.html

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911226016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, россия, сергей собянин, максим ликсутов , renault s.a, renault clio