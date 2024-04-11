https://ria.ru/20240411/mochalovo-1939290846.html

В Курганской области начали эвакуировать жителей деревни Мочалово

В Курганской области начали эвакуировать жителей деревни Мочалово - РИА Новости, 11.04.2024

В Курганской области начали эвакуировать жителей деревни Мочалово

Жителей деревни Мочалово Притобольного округа Курганской области эвакуируют из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:38

2024-04-11T11:38

2024-04-11T11:55

происшествия

жилье

курганская область

россия

курган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

прорыв дамбы в орске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Жителей деревни Мочалово Притобольного округа Курганской области эвакуируют из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Жители деревни Мочалово, началась эвакуация. Вода прибывает быстро. Не дожидайтесь, когда она зайдет в ваши дома. Эвакуируйтесь прямо сейчас. К вам выезжает бригада МЧС", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства. Власти подчеркнули, что к ситуации необходимо отнестись максимально ответственно, нужно собрать вещи, документы и все самое необходимое. Также в пресс-службе отметили, что если у людей нет возможности переехать к родственникам, для них открыты пункты временного размещения. Помимо деревни Мочалово, местные власти просят покинуть "зону риска подтопления" и жителей села Глядянское (административного центра Притобольного округа – ред.) – информация об этом появилась также в соцсетях администрации муниципалитета. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. На утро четверга, уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 383 сантиметров, прибавив восемь сантиметров за ночь. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляет 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах. По последним данным от ГУ МЧС, в Курганской области остаются затопленными в четырех муниципальных округах (Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском) 11 населенных пунктов, 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html

https://ria.ru/20240406/damby-1938201720.html

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происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске