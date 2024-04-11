https://ria.ru/20240411/mochalovo-1939290846.html
В Курганской области начали эвакуировать жителей деревни Мочалово
В Курганской области начали эвакуировать жителей деревни Мочалово - РИА Новости, 11.04.2024
В Курганской области начали эвакуировать жителей деревни Мочалово
Жителей деревни Мочалово Притобольного округа Курганской области эвакуируют из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:38
2024-04-11T11:38
2024-04-11T11:55
происшествия
жилье
курганская область
россия
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в орске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Жителей деревни Мочалово Притобольного округа Курганской области эвакуируют из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. "Жители деревни Мочалово, началась эвакуация. Вода прибывает быстро. Не дожидайтесь, когда она зайдет в ваши дома. Эвакуируйтесь прямо сейчас. К вам выезжает бригада МЧС", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства. Власти подчеркнули, что к ситуации необходимо отнестись максимально ответственно, нужно собрать вещи, документы и все самое необходимое. Также в пресс-службе отметили, что если у людей нет возможности переехать к родственникам, для них открыты пункты временного размещения. Помимо деревни Мочалово, местные власти просят покинуть "зону риска подтопления" и жителей села Глядянское (административного центра Притобольного округа – ред.) – информация об этом появилась также в соцсетях администрации муниципалитета. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. На утро четверга, уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 383 сантиметров, прибавив восемь сантиметров за ночь. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляет 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах. По последним данным от ГУ МЧС, в Курганской области остаются затопленными в четырех муниципальных округах (Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском) 11 населенных пунктов, 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240407/evakuatsiya-1938374846.html
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происшествия, жилье, курганская область, россия, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске
Происшествия, Жилье, Курганская область, Россия, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске
В Курганской области начали эвакуировать жителей деревни Мочалово
В Курганской области начали эвакуировать жителей деревни Мочалово из-за паводка
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Жителей деревни Мочалово Притобольного округа Курганской области эвакуируют из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
"Жители деревни Мочалово, началась эвакуация. Вода прибывает быстро. Не дожидайтесь, когда она зайдет в ваши дома. Эвакуируйтесь прямо сейчас. К вам выезжает бригада МЧС", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях ведомства.
Власти подчеркнули, что к ситуации необходимо отнестись максимально ответственно, нужно собрать вещи, документы и все самое необходимое. Также в пресс-службе отметили, что если у людей нет возможности переехать к родственникам, для них открыты пункты временного размещения.
Помимо деревни Мочалово, местные власти просят покинуть "зону риска подтопления" и жителей села Глядянское (административного центра Притобольного округа – ред.) – информация об этом появилась также в соцсетях администрации муниципалитета.
Последствия прорыва дамбы в Орске: как проходит эвакуация жителей
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Орске 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал.
1 из 14
Часть города оказалась в зоне затопления.
2 из 14
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований.
3 из 14
В целом по области уровень воды за сутки прибавился от 8 до 30 сантиметров.
4 из 14
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля.
5 из 14
Стабилизация ситуации ожидается после 20 апреля.
6 из 14
В регионе действует режим ЧС федерального характера.
7 из 14
Наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе.
8 из 14
В Орске на утро понедельника остается подтопленным 6641 жилой дом и столько же приусадебных участков.
9 из 14
Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления.
10 из 14
Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей.
11 из 14
МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную.
12 из 14
Развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей.
13 из 14
Дополнительные партии питьевой воды и хлеба начали завозить в продуктовые магазины частично затопленного Орска.
14 из 14
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля. На утро четверга, уровень воды в реке Тобол в областной столице достиг 383 сантиметров, прибавив восемь сантиметров за ночь. Уровень воды в селе Звериноголовское, где ситуация с паводками самая серьезная, на утро четверга составляет 1008 сантиметров, при этом критическая отметка наступает при 1060 сантиметрах.
По последним данным от ГУ МЧС, в Курганской области остаются затопленными в четырех муниципальных округах (Целинном, Звериноголовском, Каргапольском и Мишкинском) 11 населенных пунктов, 178 жилых домов, 284 приусадебных участка, один низководный мост и восемь участков автомобильных дорог.