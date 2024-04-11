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Рада приняла скандальный закон о мобилизации - РИА Новости, 11.04.2024
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10:48 11.04.2024 (обновлено: 13:33 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939276044.html
Рада приняла скандальный закон о мобилизации
Рада приняла скандальный закон о мобилизации - РИА Новости, 11.04.2024
Рада приняла скандальный закон о мобилизации
Рада приняла закон о мобилизации, пишет издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:48
2024-04-11T13:33
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рада приняла закон о мобилизации, пишет издание "Страна.ua" в Telegram.&quot;Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За — 283 народных депутата&quot;, — указано в материале.Как пишет издание, согласно закону об ужесточении мобилизации:К законопроекту об ужесточении мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Но накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из документа решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно. Как пишет "Страна.ua", пункт о демобилизации убрали по требованию Генштаба ВСУ. При этом издание напомнило, что эту норму украинские власти изначально называли одним из ключевых пунктов закона.В республике долго не могли принять законопроект о мобилизации. Первый вариант отправили на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. В частности, по нему повестку могут направить через электронный кабинет призывника.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.При этом мобилизация сопровождается громкими скандалами. Она носит насильственный характер, повестки раздают прямо на улице и в общественном транспорте, представители военкоматов устраивают облавы на граждан.В частности, на прошлой неделе в Одесской области сотрудники военкомата пытались мобилизовать несовершеннолетнего сироту. Четырнадцатилетнего подростка жестко задержали на улице и затолкали в автобус, где его избили, угрожали оружием и связали. Когда выяснился возраст подростка, его высадили прямо на трассе, после чего несовершеннолетнему пришлось идти домой пешком около двух часов.По информации западных СМИ, отчаянные шаги украинских властей по ужесточению мобилизации связаны с огромными военными потерями. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times сообщало о стремлении Украины привлечь больше женщин в армию, что также говорит о значительных потерях.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру""Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют
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Рада приняла скандальный закон о мобилизации

Рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине

© AFP 2024 / GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AFP 2024 / GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рада приняла закон о мобилизации, пишет издание "Страна.ua" в Telegram.
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"Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За — 283 народных депутата", — указано в материале.

Изображение сгенерировано ИИ
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Как пишет издание, согласно закону об ужесточении мобилизации:
  • Военнообязанным дается 60 дней с момента вступления закона в силу, чтобы обновить данные в военкомате в очной или электронной форме.
  • Повестка будет считаться полученной даже без вручения лично в руки военнообязанному: если человека не застали дома, то датой "вручения" будет считаться день, когда проставлен штамп о невозможности вручения.
  • Ношение военного билета станет обязательным не только для военнообязанных, но и вообще для всех мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Проверять его наличие смогут сотрудники военкомата, полиция и пограничники.
  • За нарушение всех этих норм предусмотрен целый ряд санкций: от крупных штрафов (которые сейчас рассматривают отдельным законопроектом) до лишения прав на управление машиной и насильственного привода в военкомат через полицию (в случае неявки по повестке).
  • Закон освобождает от мобилизации практически все правоохранительные органы (например, всех сотрудников полиции), помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий (то есть всех крупных бизнесменов). В остальном список забронированных остался примерно тем же, но отсрочки лишили студентов, получающих второе высшее образование. Также бронирование усложнили для инвалидов и их родственников.

Кроме того, в начале апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.

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К законопроекту об ужесточении мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Но накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из документа решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно.
Как пишет "Страна.ua", пункт о демобилизации убрали по требованию Генштаба ВСУ. При этом издание напомнило, что эту норму украинские власти изначально называли одним из ключевых пунктов закона.
В республике долго не могли принять законопроект о мобилизации. Первый вариант отправили на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. В частности, по нему повестку могут направить через электронный кабинет призывника.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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При этом мобилизация сопровождается громкими скандалами. Она носит насильственный характер, повестки раздают прямо на улице и в общественном транспорте, представители военкоматов устраивают облавы на граждан.
В частности, на прошлой неделе в Одесской области сотрудники военкомата пытались мобилизовать несовершеннолетнего сироту. Четырнадцатилетнего подростка жестко задержали на улице и затолкали в автобус, где его избили, угрожали оружием и связали. Когда выяснился возраст подростка, его высадили прямо на трассе, после чего несовершеннолетнему пришлось идти домой пешком около двух часов.
По информации западных СМИ, отчаянные шаги украинских властей по ужесточению мобилизации связаны с огромными военными потерями. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times сообщало о стремлении Украины привлечь больше женщин в армию, что также говорит о значительных потерях.
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