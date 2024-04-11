https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939276044.html

Рада приняла скандальный закон о мобилизации

Рада приняла скандальный закон о мобилизации - РИА Новости, 11.04.2024

Рада приняла скандальный закон о мобилизации

Рада приняла закон о мобилизации, пишет издание "Страна.ua" в Telegram. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:48

2024-04-11T10:48

2024-04-11T13:33

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Рада приняла закон о мобилизации, пишет издание "Страна.ua" в Telegram."Рада приняла во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации. За — 283 народных депутата", — указано в материале.Как пишет издание, согласно закону об ужесточении мобилизации:К законопроекту об ужесточении мобилизации подали рекордное количество правок — более 4,2 тысячи. В частности, предлагалось прописать четкие сроки демобилизации военных, многие из которых находятся на фронте уже два года. Но накануне внесения документа на рассмотрение в парламент, по информации издания "Украинская правда", из документа решили исключить вопрос демобилизации и вынести его отдельно. Как пишет "Страна.ua", пункт о демобилизации убрали по требованию Генштаба ВСУ. При этом издание напомнило, что эту норму украинские власти изначально называли одним из ключевых пунктов закона.В республике долго не могли принять законопроект о мобилизации. Первый вариант отправили на доработку, а второй приняли в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. В частности, по нему повестку могут направить через электронный кабинет призывника.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.При этом мобилизация сопровождается громкими скандалами. Она носит насильственный характер, повестки раздают прямо на улице и в общественном транспорте, представители военкоматов устраивают облавы на граждан.В частности, на прошлой неделе в Одесской области сотрудники военкомата пытались мобилизовать несовершеннолетнего сироту. Четырнадцатилетнего подростка жестко задержали на улице и затолкали в автобус, где его избили, угрожали оружием и связали. Когда выяснился возраст подростка, его высадили прямо на трассе, после чего несовершеннолетнему пришлось идти домой пешком около двух часов.По информации западных СМИ, отчаянные шаги украинских властей по ужесточению мобилизации связаны с огромными военными потерями. Как писал в октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского, ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание The New York Times сообщало о стремлении Украины привлечь больше женщин в армию, что также говорит о значительных потерях.Читайте в Дзен: Запад готовится к попытке "принуждения России к миру""Уничтожим здесь все". С чем столкнулись жители освобожденной Авдеевки. Их рассказы шокируют

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире, россия