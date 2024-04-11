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В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 11.04.2024 (обновлено: 20:44 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/mo-1939451075.html
В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления
В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления - РИА Новости, 11.04.2024
В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления
Следует помнить, что итогом прошлого контрнаступления ВСУ стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч украинских военнослужащих, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T20:23
2024-04-11T20:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Следует помнить, что итогом прошлого контрнаступления ВСУ стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч украинских военнослужащих, заявил высокопоставленный источник в Минобороны России, комментируя слова Владимира Зеленского о новом контрнаступлении Украины."Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023 году, мягко названного им "не столь успешным", стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132-х самолетов", - заявил источник в Минобороны.Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Владимир Зеленский
В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления

Источник в МО: ВСУ при прошлом наступлении потеряли убитыми и ранеными 166 тыс

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Следует помнить, что итогом прошлого контрнаступления ВСУ стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч украинских военнослужащих, заявил высокопоставленный источник в Минобороны России, комментируя слова Владимира Зеленского о новом контрнаступлении Украины.
«
"Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023 году, мягко названного им "не столь успешным", стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132-х самолетов", - заявил источник в Минобороны.
Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста.
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Вчера, 20:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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