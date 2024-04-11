https://ria.ru/20240411/mo-1939451075.html

В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления

В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления - РИА Новости, 11.04.2024

В Минобороны напомнили Украине о потерях от прошлогоднего контрнаступления

Следует помнить, что итогом прошлого контрнаступления ВСУ стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч украинских военнослужащих, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T20:23

2024-04-11T20:23

2024-04-11T20:44

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

в мире

украина

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Следует помнить, что итогом прошлого контрнаступления ВСУ стала гибель и тяжёлые ранения более 166 тысяч украинских военнослужащих, заявил высокопоставленный источник в Минобороны России, комментируя слова Владимира Зеленского о новом контрнаступлении Украины."Следует напомнить, что итогом воплощения в жизнь предыдущего плана контрнаступления главнокомандующего Зеленского в 2023 году, мягко названного им "не столь успешным", стала гибель и тяжелые ранения более 166 тысяч военнослужащих ВСУ, а также потеря 789 танков, 2,4 тысячи других бронированных машин и 132-х самолетов", - заявил источник в Минобороны.Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста.

https://ria.ru/20240411/mo-1939450687.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, владимир зеленский