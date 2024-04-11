https://ria.ru/20240411/mishustin-1939370431.html

Члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, заявил Мишустин

Члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.04.2024

Члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, заявил Мишустин

Многие члены правительственной комиссии по паводкам находятся в регионах, затронутых стихией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:59

2024-04-11T14:59

2024-04-11T14:59

россия

михаил мишустин

александр куренков (мчс)

владимир путин

тюменская область

оренбург

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Многие члены правительственной комиссии по паводкам находятся в регионах, затронутых стихией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Многие члены правкомиссии находятся в регионах (затронутых паводками - ред.) сейчас", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он добавил, что министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков уже посещал Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области. Также по указаниям президента РФ Владимира Путина во вторник в Оренбург прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, уточнил глава кабмина.Ранее по поручению президента России была создана правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствия паводковых вод. Ее возглавил Куренков, также в состав этой структуры вошли губернаторы пострадавших регионов и руководители профильных ведомств, в том числе Минприроды, Минздрава, Росрезерва и Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html

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россия

тюменская область

оренбург

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, александр куренков (мчс), владимир путин, тюменская область, оренбург, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024, происшествия