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Члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.04.2024
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14:59 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/mishustin-1939370431.html
Члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, заявил Мишустин
Члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.04.2024
Члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, заявил Мишустин
Многие члены правительственной комиссии по паводкам находятся в регионах, затронутых стихией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:59
2024-04-11T14:59
россия
михаил мишустин
александр куренков (мчс)
владимир путин
тюменская область
оренбург
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Многие члены правительственной комиссии по паводкам находятся в регионах, затронутых стихией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Многие члены правкомиссии находятся в регионах (затронутых паводками - ред.) сейчас", - сказал Мишустин на заседании кабмина.Он добавил, что министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков уже посещал Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области. Также по указаниям президента РФ Владимира Путина во вторник в Оренбург прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, уточнил глава кабмина.Ранее по поручению президента России была создана правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствия паводковых вод. Ее возглавил Куренков, также в состав этой структуры вошли губернаторы пострадавших регионов и руководители профильных ведомств, в том числе Минприроды, Минздрава, Росрезерва и Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20240410/damba-1938971005.html
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россия
тюменская область
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россия, михаил мишустин, александр куренков (мчс), владимир путин, тюменская область, оренбург, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наводнения в россии — 2024, происшествия
Россия, Михаил Мишустин, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Тюменская область, Оренбург, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Члены правкомиссии по паводкам находятся в регионах, заявил Мишустин

Мишустин: члены правкомиссии находятся в регионах, затронутых паводком

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазлившаяся река Урал в Оренбурге
Разлившаяся река Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Разлившаяся река Урал в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Многие члены правительственной комиссии по паводкам находятся в регионах, затронутых стихией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Многие члены правкомиссии находятся в регионах (затронутых паводками - ред.) сейчас", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
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Он добавил, что министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков уже посещал Оренбургскую, Курганскую и Тюменскую области. Также по указаниям президента РФ Владимира Путина во вторник в Оренбург прибыл министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, уточнил глава кабмина.
Ранее по поручению президента России была создана правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации последствия паводковых вод. Ее возглавил Куренков, также в состав этой структуры вошли губернаторы пострадавших регионов и руководители профильных ведомств, в том числе Минприроды, Минздрава, Росрезерва и Роспотребнадзора.
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РоссияМихаил МишустинАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинТюменская областьОренбургМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Наводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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