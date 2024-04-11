https://ria.ru/20240411/mir-1939467649.html

Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко

Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024

Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск поддерживает позицию РФ по мирному процессу по... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:03

2024-04-11T22:03

2024-04-11T22:03

в мире

украина

белоруссия

александр лукашенко

минск

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773649172_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_6f4e4a52f37f53ebb9a3ee57a92e19a6.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск поддерживает позицию РФ по мирному процессу по Украине, и сегодня есть все, чтобы договариваться о мире. "Я абсолютно поддерживаю позицию российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Не хотят – ясно, почему не хотят", - сказал Лукашенко. По его словам, "если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат". "Украинцы, особенно население, должны знать: сие от нас не зависит, мяч на той стороне", - констатировал Лукашенко.

https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html

украина

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, минск, владимир путин