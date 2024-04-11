https://ria.ru/20240411/mir-1939467649.html
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск поддерживает позицию РФ по мирному процессу по... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:03
2024-04-11T22:03
2024-04-11T22:03
в мире
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александр лукашенко
минск
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск поддерживает позицию РФ по мирному процессу по Украине, и сегодня есть все, чтобы договариваться о мире. "Я абсолютно поддерживаю позицию российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Не хотят – ясно, почему не хотят", - сказал Лукашенко. По его словам, "если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат". "Украинцы, особенно население, должны знать: сие от нас не зависит, мяч на той стороне", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, минск, владимир путин
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Владимир Путин
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко
Лукашенко: сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине