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Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
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22:03 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/mir-1939467649.html
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск поддерживает позицию РФ по мирному процессу по... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:03
2024-04-11T22:03
в мире
украина
белоруссия
александр лукашенко
минск
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск поддерживает позицию РФ по мирному процессу по Украине, и сегодня есть все, чтобы договариваться о мире. "Я абсолютно поддерживаю позицию российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Не хотят – ясно, почему не хотят", - сказал Лукашенко. По его словам, "если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат". "Украинцы, особенно население, должны знать: сие от нас не зависит, мяч на той стороне", - констатировал Лукашенко.
https://ria.ru/20240411/putin-1939467402.html
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в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, минск, владимир путин
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Владимир Путин
Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: сегодня есть все, чтобы договариваться о мире на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Минск поддерживает позицию РФ по мирному процессу по Украине, и сегодня есть все, чтобы договариваться о мире.
«
"Я абсолютно поддерживаю позицию российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться. Не хотят – ясно, почему не хотят", - сказал Лукашенко.
По его словам, "если за океаном захотят разговаривать о мире, то и в Украине этот голос услышат".
«
"Украинцы, особенно население, должны знать: сие от нас не зависит, мяч на той стороне", - констатировал Лукашенко.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Киев сам должен решить, с какими странами взаимодействовать, заявил Путин
Вчера, 22:02
 
В миреУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскВладимир Путин
 
 
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