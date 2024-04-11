https://ria.ru/20240411/mid-1939367355.html
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо - РИА Новости, 11.04.2024
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
РФ опасается, что решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимо, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:48
2024-04-11T14:48
2024-04-11T15:50
сша
сергей рябков
космос - риа наука
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. РФ опасается, что решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимо, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания", - сказал он журналистам. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
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сша, сергей рябков, космос - риа наука
США, Сергей Рябков, Космос - РИА Наука
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо