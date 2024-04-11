Рейтинг@Mail.ru
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 11.04.2024 (обновлено: 15:50 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/mid-1939367355.html
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо - РИА Новости, 11.04.2024
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
РФ опасается, что решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимо, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:48
2024-04-11T15:50
сша
сергей рябков
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. РФ опасается, что решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимо, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания", - сказал он журналистам. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_59:284:1988:1731_1920x0_80_0_0_d85b1fe4f50eec1a4a972337a1484a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, сергей рябков, космос - риа наука
США, Сергей Рябков, Космос - РИА Наука
В МИД выразили опасение, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо

МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. РФ опасается, что решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе необратимо, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Я думаю, что необратимый характер имеет настрой США обзавестись таким потенциалом и использовать его в рамках концепции двойного сдерживания", - сказал он журналистам.
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
МИД Китая призвал США прекратить нарушать мир и стабильность в АТР
8 апреля, 12:07
 
СШАСергей РябковКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала