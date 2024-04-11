https://ria.ru/20240411/mchs-1939370204.html
При обстреле села в Херсонской области погиб человек
При обстреле села в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024
При обстреле села в Херсонской области погиб человек
Один человек погиб и четверо пострадали после обстрела ВСУ села Раздолье Херсонской области, сообщает херсонское главное управление МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:58
2024-04-11T14:58
2024-04-11T14:58
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали после обстрела ВСУ села Раздолье Херсонской области, сообщает херсонское главное управление МЧС РФ. "Пострадало пять человек. К сожалению, один погиб, четверо доставлены в Каховскую ЦРБ", - говорится в сообщении. Под обстрел ВСУ попало село Раздолье Каховского округа Херсонской области. На месте работают спасатели и медики.
https://ria.ru/20240405/ataka-1938083492.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине, Происшествия
При обстреле села в Херсонской области погиб человек
МЧС: при обстреле села Раздолье в Херсонской области погиб человек