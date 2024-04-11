https://ria.ru/20240411/mchs-1939370204.html

При обстреле села в Херсонской области погиб человек

При обстреле села в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 11.04.2024

При обстреле села в Херсонской области погиб человек

Один человек погиб и четверо пострадали после обстрела ВСУ села Раздолье Херсонской области, сообщает херсонское главное управление МЧС РФ. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:58

2024-04-11T14:58

2024-04-11T14:58

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Один человек погиб и четверо пострадали после обстрела ВСУ села Раздолье Херсонской области, сообщает херсонское главное управление МЧС РФ. "Пострадало пять человек. К сожалению, один погиб, четверо доставлены в Каховскую ЦРБ", - говорится в сообщении. Под обстрел ВСУ попало село Раздолье Каховского округа Херсонской области. На месте работают спасатели и медики.

https://ria.ru/20240405/ataka-1938083492.html

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Варвара Скокшина

херсонская область , россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия