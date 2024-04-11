Британскую почту наводнили поддельные марки из Китая, пишут СМИ
Telegraph: Royal Mail наводнена поддельными марками из КНР хорошего качества
Автомобили британской Королевской почты. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Британская королевская почта Royal Mail оказалась наводнена поддельными марками китайского происхождения хорошего качества, которые невольно закупаются мелкими розничными продавцами в партиях до миллиона штук, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
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"Источники, близкие к Royal Mail, сообщили, что подделки из коммунистической страны стали причиной роста жалоб на то, что письма, отправленные с марками, купленными в законных магазинах, помечаются как поддельные. Эксперты по безопасности и члены парламента назвали массовую подделку "актом экономической войны" сродни "печати фальшивых денег", - пишет издание.
Газета отмечает, что "убедительные подделки" невольно покупаются мелкими розничными продавцами, которые не обязаны покупать марки напрямую у Royal Mail и вместо этого могут закупать их у оптовиков.
Расследование Telegraph выявило четырех крупных китайских поставщиков, предлагающих печатать до одного миллиона поддельных марок Royal Mail в неделю всего за 4 пенса каждая с доставкой в Великобританию в течение нескольких дней. Марки также продаются через гигантов онлайн-торговли, таких как Amazon и eBay, а также на веб-сайтах, имитирующих официальный магазин Royal Mail.
Издание отмечает, что за использование поддельных марок жертвам подобного мошенничества грозит штраф в 5 фунтов стерлингов.