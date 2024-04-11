https://ria.ru/20240411/marki-1939261046.html

Британскую почту наводнили поддельные марки из Китая, пишут СМИ

Британскую почту наводнили поддельные марки из Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2024

Британскую почту наводнили поддельные марки из Китая, пишут СМИ

Британская королевская почта Royal Mail оказалась наводнена поддельными марками китайского происхождения хорошего качества, которые невольно закупаются мелкими... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:48

2024-04-11T09:48

2024-04-11T10:47

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Британская королевская почта Royal Mail оказалась наводнена поддельными марками китайского происхождения хорошего качества, которые невольно закупаются мелкими розничными продавцами в партиях до миллиона штук, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники. "Источники, близкие к Royal Mail, сообщили, что подделки из коммунистической страны стали причиной роста жалоб на то, что письма, отправленные с марками, купленными в законных магазинах, помечаются как поддельные. Эксперты по безопасности и члены парламента назвали массовую подделку "актом экономической войны" сродни "печати фальшивых денег", - пишет издание. Газета отмечает, что "убедительные подделки" невольно покупаются мелкими розничными продавцами, которые не обязаны покупать марки напрямую у Royal Mail и вместо этого могут закупать их у оптовиков. Расследование Telegraph выявило четырех крупных китайских поставщиков, предлагающих печатать до одного миллиона поддельных марок Royal Mail в неделю всего за 4 пенса каждая с доставкой в Великобританию в течение нескольких дней. Марки также продаются через гигантов онлайн-торговли, таких как Amazon и eBay, а также на веб-сайтах, имитирующих официальный магазин Royal Mail. Издание отмечает, что за использование поддельных марок жертвам подобного мошенничества грозит штраф в 5 фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

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