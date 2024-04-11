https://ria.ru/20240411/mariupol-1939428815.html

РПЦ откроет курсы волонтеров-строителей для ремонта домов в Мариуполе

РПЦ откроет курсы волонтеров-строителей для ремонта домов в Мариуполе - РИА Новости, 11.04.2024

РПЦ откроет курсы волонтеров-строителей для ремонта домов в Мариуполе

Бесплатные курсы синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви для добровольцев, желающих восстанавливать дома мирных жителей в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T18:21

2024-04-11T18:21

2024-04-11T18:21

религия

мариуполь

москва

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русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Бесплатные курсы синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви для добровольцев, желающих восстанавливать дома мирных жителей в Мариуполе, откроются 21 апреля в Москве, сообщили в отделе."Начался прием заявок на бесплатные курсы синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви для тех, кто хочет как волонтер поехать в Мариуполь восстанавливать дома пожилых, инвалидов, многодетных – всех, кто не может сам себе отремонтировать жилье. Открытие курсов состоится 21 апреля в 15.00 в Москве в храме Серафима Саровского в Раеве… молебен на начало доброго дела и открытие курсов возглавит председатель синодального отдела по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон", – рассказали в отделе.Для того чтобы зарегистрироваться на курсы, необходимо заполнить анкету https://bit.ly/dobroremontили позвонить по телефону горячей линии синодального отдела по благотворительности: 88007070222. Перед записью на курсы отдел рекомендует волонтерам узнать у лечащего врача об отсутствии противопоказаний к участию в ремонтных работах.Участникам обучения, сообщили в отделе, расскажут о проекте по восстановлению частных домов нуждающихся людей в Мариуполе, объяснят основы техники безопасности, а также покажут на макете сруба основные приемы работ по монтажу кровли домов с практическими занятиями.Прошедшие обучение добровольцы смогут поехать в Мариуполь восстанавливать пострадавшие частные дома нуждающихся жителей. Продолжительность одной волонтерской смены в Мариуполе – от семи дней. Проживание, питание и проезд из Москвы берет на себя Синодальный отдел по благотворительности. Для добровольцев из других городов вопрос проезда до Мариуполя решается в индивидуальном порядке. Те, кто не смогут посетить курсы в Москве, смогут пройти обучение на месте в Мариуполе.С 8 марта, отметили в отделе, в Мариуполе побывало свыше 760 волонтеров из более 70 городов России, которые отремонтировали 201 частный дом. Всего, по данным местных властей, в Мариуполе во время боевых действий было повреждено более 34 тысяч частных домов.

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https://ria.ru/20240408/nuzhdayuschiesya-1938677101.html

https://ria.ru/20240409/navodnenie-1938821103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мариуполь, москва, россия, русская православная церковь, религия