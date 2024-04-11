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Макрон раскрыл, в каком случае ЕС выделит более 50 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 11.04.2024
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17:31 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/makron-1939416480.html
Макрон раскрыл, в каком случае ЕС выделит более 50 миллиардов евро Украине
Макрон раскрыл, в каком случае ЕС выделит более 50 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 11.04.2024
Макрон раскрыл, в каком случае ЕС выделит более 50 миллиардов евро Украине
ЕС, возможно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине, если США прекратят её поддерживать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T17:31
2024-04-11T17:31
в мире
украина
сша
франция
эммануэль макрон
евросоюз
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. ЕС, возможно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине, если США прекратят её поддерживать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Европе, вероятно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", - заявил Макрон журналистам, посещая военное предприятие Eurenco в четверг. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Он отметил, что продолжит требовать от французских компаний наращивания темпов производства, указав, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок.
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в мире, украина, сша, франция, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, США, Франция, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Макрон раскрыл, в каком случае ЕС выделит более 50 миллиардов евро Украине

Макрон: ЕС придется выделить свыше 50 млрд евро Киеву при прекращении помощи США

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. ЕС, возможно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине, если США прекратят её поддерживать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«
"Европе, вероятно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", - заявил Макрон журналистам, посещая военное предприятие Eurenco в четверг. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Он отметил, что продолжит требовать от французских компаний наращивания темпов производства, указав, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок.
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
СМИ: Европа боится, что план Трампа для Украины приведет к потере ею земель
Вчера, 16:14
 
В миреУкраинаСШАФранцияЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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