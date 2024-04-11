https://ria.ru/20240411/makron-1939416480.html

Макрон раскрыл, в каком случае ЕС выделит более 50 миллиардов евро Украине

Макрон раскрыл, в каком случае ЕС выделит более 50 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 11.04.2024

Макрон раскрыл, в каком случае ЕС выделит более 50 миллиардов евро Украине

ЕС, возможно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине, если США прекратят её поддерживать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T17:31

2024-04-11T17:31

2024-04-11T17:31

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украина

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эммануэль макрон

евросоюз

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ПАРИЖ, 11 апр - РИА Новости. ЕС, возможно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине, если США прекратят её поддерживать, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "Европе, вероятно, придётся согласовать больше, чем 50 миллиардов евро помощи Украине в том случае, если США прекратят её поддерживать", - заявил Макрон журналистам, посещая военное предприятие Eurenco в четверг. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. Он отметил, что продолжит требовать от французских компаний наращивания темпов производства, указав, что Франция поставляла и продолжит поставлять обещанные Украине вооружения в срок.

https://ria.ru/20240411/plan-1939396564.html

украина

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в мире, украина, сша, франция, эммануэль макрон, евросоюз