https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939467137.html
Белоруссия поддержит Россию в мирном процессе по Украине, заявил Лукашенко
Белоруссия поддержит Россию в мирном процессе по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Белоруссия поддержит Россию в мирном процессе по Украине, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T22:01
2024-04-11T22:01
2024-04-11T22:01
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с РФ и будет действовать с ней в одном ключе. "В данном случае я абсолютно поддерживаю мирный процесс, от которого Россия никогда не отказывалась. И сегодня в том числе. Если мы какую-то роль в этом можем сыграть, вы знаете наши возможности, мы всегда будем рядом, будем действовать в одном ключе с вами", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939466199.html
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в мире, россия, александр лукашенко, белоруссия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Александр Лукашенко, Белоруссия, Украина, Владимир Путин
Белоруссия поддержит Россию в мирном процессе по Украине, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия будет рядом с Россией в мирном процессе по Украине