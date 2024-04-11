https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939467137.html

Белоруссия поддержит Россию в мирном процессе по Украине, заявил Лукашенко

Белоруссия поддержит Россию в мирном процессе по Украине, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024

Белоруссия поддержит Россию в мирном процессе по Украине, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T22:01

2024-04-11T22:01

2024-04-11T22:01

в мире

россия

александр лукашенко

белоруссия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с РФ и будет действовать с ней в одном ключе. "В данном случае я абсолютно поддерживаю мирный процесс, от которого Россия никогда не отказывалась. И сегодня в том числе. Если мы какую-то роль в этом можем сыграть, вы знаете наши возможности, мы всегда будем рядом, будем действовать в одном ключе с вами", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939466199.html

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в мире, россия, александр лукашенко, белоруссия, украина, владимир путин