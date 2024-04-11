https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464822.html

Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко

Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024

Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск преодолел экономическое санкционное давление Запада. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:46

2024-04-11T21:46

2024-04-11T22:04

минск

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск преодолел экономическое санкционное давление Запада."В общем-то терпимо. Мы преодолели санкционное давление, экономическое в том числе, как и в России", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Лукашенко, "мы выдержим - у нас есть рынок, у нас есть ресурсы, мы понимаем, что надо делать".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск был вынужден перестраивать логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.

https://ria.ru/20240411/granitsa-1939465963.html

минск

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минск, белоруссия, александр лукашенко