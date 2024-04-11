Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия преодолела экономическое санкционное давление
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск преодолел экономическое санкционное давление Запада.
"В общем-то терпимо. Мы преодолели санкционное давление, экономическое в том числе, как и в России", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Лукашенко, "мы выдержим - у нас есть рынок, у нас есть ресурсы, мы понимаем, что надо делать".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск был вынужден перестраивать логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.