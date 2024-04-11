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Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
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21:46 11.04.2024 (обновлено: 22:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464822.html
Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко
Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск преодолел экономическое санкционное давление Запада. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:46
2024-04-11T22:04
минск
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск преодолел экономическое санкционное давление Запада."В общем-то терпимо. Мы преодолели санкционное давление, экономическое в том числе, как и в России", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам Лукашенко, "мы выдержим - у нас есть рынок, у нас есть ресурсы, мы понимаем, что надо делать".Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск был вынужден перестраивать логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.
https://ria.ru/20240411/granitsa-1939465963.html
минск
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минск, белоруссия, александр лукашенко
Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко
Минск преодолел экономическое давление Запада, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Белоруссия преодолела экономическое санкционное давление

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск преодолел экономическое санкционное давление Запада.
"В общем-то терпимо. Мы преодолели санкционное давление, экономическое в том числе, как и в России", - сказал он в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Лукашенко, "мы выдержим - у нас есть рынок, у нас есть ресурсы, мы понимаем, что надо делать".
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий и отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Минск был вынужден перестраивать логистику в торговле из-за санкций Запада и событий на Украине, в частности, наращивая объемы перевалки грузов в российских морских портах.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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МинскБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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