Рейтинг@Mail.ru
Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 11.04.2024 (обновлено: 22:17 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464688.html
Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко
Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024
Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T21:43
2024-04-11T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
москва
украина
россия
александр лукашенко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине."Эти удары (со стороны ВСУ - ред.) по чувствительным точкам в России - ну так и ответ соответствующий. Я думаю, что в Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это (позицию РФ об ответе на удары по российским объектам энергетики - ред.) услышали, будет какой-то отскок в этом плане… А в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240411/granitsa-1939465963.html
киев
москва
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, москва, украина, россия, александр лукашенко, вооруженные силы украины, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Москва, Украина, Россия, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко

Лукашенко: Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине.
«
"Эти удары (со стороны ВСУ - ред.) по чувствительным точкам в России - ну так и ответ соответствующий. Я думаю, что в Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это (позицию РФ об ответе на удары по российским объектам энергетики - ред.) услышали, будет какой-то отскок в этом плане… А в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Лукашенко заявил о тяжелой ситуации на западной границе Белоруссии
Вчера, 21:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевМоскваУкраинаРоссияАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала