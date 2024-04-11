https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939464688.html

Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко

Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко - РИА Новости, 11.04.2024

Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики, считает Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T21:43

2024-04-11T21:43

2024-04-11T22:17

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев провоцирует Москву на удары по объектам энергетики на Украине."Эти удары (со стороны ВСУ - ред.) по чувствительным точкам в России - ну так и ответ соответствующий. Я думаю, что в Украине обезумевших много людей, но не все. Я думаю, они это (позицию РФ об ответе на удары по российским объектам энергетики - ред.) услышали, будет какой-то отскок в этом плане… А в принципе, они просто провоцируют Россию на нанесение таких ударов", - сказал Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240411/granitsa-1939465963.html

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