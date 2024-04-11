https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939438752.html
Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы экономики
Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы экономики - РИА Новости, 11.04.2024
Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в четверг в Москве обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы экономики. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T19:06
2024-04-11T19:06
2024-04-11T19:16
александр лукашенко
владимир путин
россия
экономика
белоруссия
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в четверг в Москве обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопросы экономики."Сегодня обычные вопросы. Но мы решили посвятить некоторое время обсуждению вопросов экономики, потому что в ближайшее время встретятся наши премьеры. Мы им должны немножко помочь - колею начертить. Поэтому прежде всего экономика", - сказал Лукашенко журналистам по прибытии на переговоры с Путиным.Видео общения Лукашенко со СМИ выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
https://ria.ru/20240402/edinenie-1937187951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, россия, экономика, белоруссия
Александр Лукашенко, Владимир Путин, Россия, Экономика, Белоруссия
Лукашенко планирует обсудить с Путиным вопросы экономики
Лукашенко заявил, что 12 апреля планирует обсудить с Путиным вопросы экономики