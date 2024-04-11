Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко вечером проведут беседу - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 11.04.2024 (обновлено: 13:31 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939335023.html
Путин и Лукашенко вечером проведут беседу
Путин и Лукашенко вечером проведут беседу - РИА Новости, 11.04.2024
Путин и Лукашенко вечером проведут беседу
Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после семи вечера, после чего они продолжат беседу за рабочим обедом,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:19
2024-04-11T13:31
владимир путин
александр лукашенко
политика
белоруссия
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896493825_137:0:3013:1618_1920x0_80_0_0_6b777b6da1a7aafa9fec294f93640417.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после семи вечера, после чего они продолжат беседу за рабочим обедом, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Уже вечером, мы ожидаем после семи вечера, начнется часть, посвященная рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Будет беседа двух президентов и они продолжат свою беседу за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что пресс-конференции по итогам встреч Путина с Лукашенко не ожидается.Как ранее сообщала пресс-служба Лукашенко, президент в четверг направится с двухдневным рабочим визитом в РФ. В Москве 11 апреля состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы, отмечали в пресс-службе.По ее данным, во второй день визита, 12 апреля, у президентов "планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики". Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.
https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896493825_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_15c84713895598aed7ebd7ef67a7ee1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика, Белоруссия, Россия, Дмитрий Песков
Путин и Лукашенко вечером проведут беседу

Песков: Путин и Лукашенко вечером проведут беседу, в том числе за рабочим обедом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после семи вечера, после чего они продолжат беседу за рабочим обедом, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Уже вечером, мы ожидаем после семи вечера, начнется часть, посвященная рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Будет беседа двух президентов и они продолжат свою беседу за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что пресс-конференции по итогам встреч Путина с Лукашенко не ожидается.
Как ранее сообщала пресс-служба Лукашенко, президент в четверг направится с двухдневным рабочим визитом в РФ. В Москве 11 апреля состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы, отмечали в пресс-службе.
По ее данным, во второй день визита, 12 апреля, у президентов "планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики". Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
2 апреля, 07:25
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоПолитикаБелоруссияРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала