https://ria.ru/20240411/lukashenko-1939335023.html

Путин и Лукашенко вечером проведут беседу

Путин и Лукашенко вечером проведут беседу - РИА Новости, 11.04.2024

Путин и Лукашенко вечером проведут беседу

Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после семи вечера, после чего они продолжат беседу за рабочим обедом,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:19

2024-04-11T13:19

2024-04-11T13:31

владимир путин

александр лукашенко

политика

белоруссия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после семи вечера, после чего они продолжат беседу за рабочим обедом, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Уже вечером, мы ожидаем после семи вечера, начнется часть, посвященная рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Будет беседа двух президентов и они продолжат свою беседу за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам. При этом он отметил, что пресс-конференции по итогам встреч Путина с Лукашенко не ожидается.Как ранее сообщала пресс-служба Лукашенко, президент в четверг направится с двухдневным рабочим визитом в РФ. В Москве 11 апреля состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным в формате "один на один". Главы государств обсудят тематику развития сотрудничества двух стран в различных сферах, вопросы, требующие рассмотрения на высшем уровне. В центре внимания на переговорах также будет региональная и международная обстановка, координация действий по реагированию на имеющиеся вызовы и угрозы, отмечали в пресс-службе.По ее данным, во второй день визита, 12 апреля, у президентов "планируется совместное мероприятие по случаю Дня космонавтики". Главы государств подведут итоги состоявшейся миссии на МКС, где впервые в истории работал экипаж Союзного государства. Президенты пообщаются с космонавтами, обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества в космической сфере.

https://ria.ru/20240402/pozdravlenie-1937239357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, белоруссия, россия, дмитрий песков