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Дальневосточного леопарда впервые обнаружили вдали от ядра популяции - РИА Новости, 11.04.2024
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Хорошие новости
 
08:48 11.04.2024 (обновлено: 10:58 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/leopard-1939250951.html
Дальневосточного леопарда впервые обнаружили вдали от ядра популяции
Дальневосточного леопарда впервые обнаружили вдали от ядра популяции - РИА Новости, 11.04.2024
Дальневосточного леопарда впервые обнаружили вдали от ядра популяции
Редчайшего дальневосточного леопарда впервые обнаружили в Октябрьском районе Приморья, сообщил нацпарк "Земля леопарда". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:48
2024-04-11T10:58
хорошие новости
приморский край
октябрьский район
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Редчайшего дальневосточного леопарда впервые обнаружили в Октябрьском районе Приморья, сообщил нацпарк "Земля леопарда". "Российские ученые впервые подтвердили присутствие дальневосточного леопарда в Октябрьском муниципальном округе Приморского края, в десятках километров к северу от ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда", — говорится в пресс-релизе.Специалисты проверили сообщения местных жителей о встречах с животным, обнаружили следы хищника и запечатлели его с помощью фотоловушки.&quot;Анализ полученных снимков показал достоверность предположений ученых о том, что первопроходец этих земель — молодой расселяющийся самец. По уникальному узору пятен на шкуре леопарда обнаружены совпадения в базе данных: ранее, в 2023 году, он отмечался на &quot;Земле леопарда&quot;, будучи еще котенком, в сопровождении матери. Прямая дистанция между точкой фоторегистрации 2023 года и его новой территорией достигает 56 километров. Сейчас возраст леопарда — от 1,5 до 2 лет&quot;, — добавили в нацпарке.Ученые также предварительно установили, как пятнистый хищник попал на новую территорию — сначала он провел несколько дней на берегу реки Раздольная в поисках переправы, но не рискнул пересечь основное русло.&quot;В настоящее время неизвестно, почему именно водные преграды ограничивают перемещения животных, — это тема дальнейших исследований&quot;, — заявила старший сотрудник отдела науки нацпарка Дина Матюхина.В учреждении предположили, что леопард пересек реку по автомобильному мосту и ушел в северном направлении.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции находится в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов. Угрозой для редчайшей кошки несут браконьерство, уничтожение кормовой базы и мест обитания.
https://ria.ru/20231127/leopard-1912015966.html
https://ria.ru/20240405/leopardy-1937944060.html
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приморский край, октябрьский район, китай, общество
Хорошие новости, Приморский край, Октябрьский район, Китай, Общество
Дальневосточного леопарда впервые обнаружили вдали от ядра популяции

Дальневосточного леопарда впервые обнаружили на новой территории в Приморье

© Земля леопард/TelegramДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард
© Земля леопард/Telegram
Дальневосточный леопард
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ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Редчайшего дальневосточного леопарда впервые обнаружили в Октябрьском районе Приморья, сообщил нацпарк "Земля леопарда".
"Российские ученые впервые подтвердили присутствие дальневосточного леопарда в Октябрьском муниципальном округе Приморского края, в десятках километров к северу от ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда", — говорится в пресс-релизе.
Кадр записи с фотоловушки
В приморском парке на видео попал неизвестный специалистам леопард
27 ноября 2023, 07:12
Специалисты проверили сообщения местных жителей о встречах с животным, обнаружили следы хищника и запечатлели его с помощью фотоловушки.
«

"Анализ полученных снимков показал достоверность предположений ученых о том, что первопроходец этих земель — молодой расселяющийся самец. По уникальному узору пятен на шкуре леопарда обнаружены совпадения в базе данных: ранее, в 2023 году, он отмечался на "Земле леопарда", будучи еще котенком, в сопровождении матери. Прямая дистанция между точкой фоторегистрации 2023 года и его новой территорией достигает 56 километров. Сейчас возраст леопарда — от 1,5 до 2 лет", — добавили в нацпарке.

Ученые также предварительно установили, как пятнистый хищник попал на новую территорию — сначала он провел несколько дней на берегу реки Раздольная в поисках переправы, но не рискнул пересечь основное русло.
«

"В настоящее время неизвестно, почему именно водные преграды ограничивают перемещения животных, — это тема дальнейших исследований", — заявила старший сотрудник отдела науки нацпарка Дина Матюхина.

В учреждении предположили, что леопард пересек реку по автомобильному мосту и ушел в северном направлении.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции находится в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов. Угрозой для редчайшей кошки несут браконьерство, уничтожение кормовой базы и мест обитания.
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Популяция редчайших дальневосточных леопардов выросла до 129 особей
5 апреля, 05:26
 
Хорошие новостиПриморский крайОктябрьский районКитайОбщество
 
 
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