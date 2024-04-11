Дальневосточного леопарда впервые обнаружили вдали от ядра популяции
Дальневосточного леопарда впервые обнаружили на новой территории в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Редчайшего дальневосточного леопарда впервые обнаружили в Октябрьском районе Приморья, сообщил нацпарк "Земля леопарда".
"Российские ученые впервые подтвердили присутствие дальневосточного леопарда в Октябрьском муниципальном округе Приморского края, в десятках километров к северу от ядра популяции в нацпарке "Земля леопарда", — говорится в пресс-релизе.
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27 ноября 2023, 07:12
Специалисты проверили сообщения местных жителей о встречах с животным, обнаружили следы хищника и запечатлели его с помощью фотоловушки.
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"Анализ полученных снимков показал достоверность предположений ученых о том, что первопроходец этих земель — молодой расселяющийся самец. По уникальному узору пятен на шкуре леопарда обнаружены совпадения в базе данных: ранее, в 2023 году, он отмечался на "Земле леопарда", будучи еще котенком, в сопровождении матери. Прямая дистанция между точкой фоторегистрации 2023 года и его новой территорией достигает 56 километров. Сейчас возраст леопарда — от 1,5 до 2 лет", — добавили в нацпарке.
Ученые также предварительно установили, как пятнистый хищник попал на новую территорию — сначала он провел несколько дней на берегу реки Раздольная в поисках переправы, но не рискнул пересечь основное русло.
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"В настоящее время неизвестно, почему именно водные преграды ограничивают перемещения животных, — это тема дальнейших исследований", — заявила старший сотрудник отдела науки нацпарка Дина Матюхина.
В учреждении предположили, что леопард пересек реку по автомобильному мосту и ушел в северном направлении.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции находится в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов. Угрозой для редчайшей кошки несут браконьерство, уничтожение кормовой базы и мест обитания.