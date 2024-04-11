https://ria.ru/20240411/lavrov-1939307167.html
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ - РИА Новости, 11.04.2024
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ
Вашингтон несправедливо пытается препятствовать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда, потому что боится потерять свою долю,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:21
2024-04-11T12:21
2024-04-11T12:21
россия
вашингтон (штат)
сша
сергей лавров
брикс
всемирный банк
экономика
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1920x0_80_0_0_18e19dc8d57dfb5f0ec3cbcf96319470.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вашингтон несправедливо пытается препятствовать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда, потому что боится потерять свою долю, которая позволяет ему блокировать большинство неугодных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений. Конечно, это несправедливо, недемократично и просто нечестно", - сказал Лавров на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС. По его словам, вопросы реформ международной валютно-финансовой системы стоят все более остро, они уже давно "перезрели", поэтому Москва со своими партнерами по объединению будет работать в этом направлении. XVI саммит БРИКС предполагается провести в октябре 2024 года в Казани. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20230924/strakh-1898315740.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38bbef5015a464727dd68cb3a814e138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, брикс, всемирный банк, экономика, мвф
Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров, БРИКС, Всемирный банк, Экономика, МВФ
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ
Лавров: США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ, боясь потерять положение
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вашингтон несправедливо пытается препятствовать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда, потому что боится потерять свою долю, которая позволяет ему блокировать большинство неугодных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений. Конечно, это несправедливо, недемократично и просто нечестно", - сказал Лавров на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС.
По его словам, вопросы реформ международной валютно-финансовой системы стоят все более остро, они уже давно "перезрели", поэтому Москва со своими партнерами по объединению будет работать в этом направлении.
XVI саммит БРИКС предполагается провести в октябре 2024 года в Казани.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.