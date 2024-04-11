Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/lavrov-1939307167.html
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ - РИА Новости, 11.04.2024
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ
Вашингтон несправедливо пытается препятствовать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда, потому что боится потерять свою долю,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T12:21
2024-04-11T12:21
россия
вашингтон (штат)
сша
сергей лавров
брикс
всемирный банк
экономика
мвф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:89:3022:1789_1920x0_80_0_0_18e19dc8d57dfb5f0ec3cbcf96319470.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вашингтон несправедливо пытается препятствовать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда, потому что боится потерять свою долю, которая позволяет ему блокировать большинство неугодных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений. Конечно, это несправедливо, недемократично и просто нечестно", - сказал Лавров на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС. По его словам, вопросы реформ международной валютно-финансовой системы стоят все более остро, они уже давно "перезрели", поэтому Москва со своими партнерами по объединению будет работать в этом направлении. XVI саммит БРИКС предполагается провести в октябре 2024 года в Казани. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20230924/strakh-1898315740.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576567643_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38bbef5015a464727dd68cb3a814e138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, брикс, всемирный банк, экономика, мвф
Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров, БРИКС, Всемирный банк, Экономика, МВФ
Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ

Лавров: США тормозят реформы Всемирного банка и МВФ, боясь потерять положение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вашингтон несправедливо пытается препятствовать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда, потому что боится потерять свою долю, которая позволяет ему блокировать большинство неугодных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений. Конечно, это несправедливо, недемократично и просто нечестно", - сказал Лавров на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС.
По его словам, вопросы реформ международной валютно-финансовой системы стоят все более остро, они уже давно "перезрели", поэтому Москва со своими партнерами по объединению будет работать в этом направлении.
XVI саммит БРИКС предполагается провести в октябре 2024 года в Казани.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
"Тяжелые последствия". В США испугались хода Путина и его союзников
24 сентября 2023, 13:12
 
РоссияВашингтон (штат)СШАСергей ЛавровБРИКСВсемирный банкЭкономикаМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала