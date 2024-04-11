https://ria.ru/20240411/lavrov-1939307167.html

Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ

Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ - РИА Новости, 11.04.2024

Лавров назвал причину, почему США тормозят реформы МВФ

Вашингтон несправедливо пытается препятствовать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда, потому что боится потерять свою долю,... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:21

2024-04-11T12:21

2024-04-11T12:21

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вашингтон несправедливо пытается препятствовать инициативам по реформе Всемирного банка и Международного валютного фонда, потому что боится потерять свою долю, которая позволяет ему блокировать большинство неугодных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Во Всемирном банке и Международном валютном фонде США пытаются всячески тормозить реформы, тормозить пересмотр квоты голосов и сохранять свою долю, которая позволяет в одиночку блокировать большинство решений. Конечно, это несправедливо, недемократично и просто нечестно", - сказал Лавров на встрече с председателями и представителями комитетов по международным делам парламентов стран БРИКС. По его словам, вопросы реформ международной валютно-финансовой системы стоят все более остро, они уже давно "перезрели", поэтому Москва со своими партнерами по объединению будет работать в этом направлении. XVI саммит БРИКС предполагается провести в октябре 2024 года в Казани. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, брикс, всемирный банк, экономика, мвф