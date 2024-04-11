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Губернатор Шумков призвал увести людей из правобережной части Кургана - РИА Новости, 11.04.2024
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15:13 11.04.2024 (обновлено: 15:45 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/kurgan-1939375053.html
Губернатор Шумков призвал увести людей из правобережной части Кургана
Губернатор Шумков призвал увести людей из правобережной части Кургана - РИА Новости, 11.04.2024
Губернатор Шумков призвал увести людей из правобережной части Кургана
Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал сотрудников администрации Кургана пройти всю правобережную часть города и увести оттуда всех людей. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:13
2024-04-11T15:45
курганская область
курган
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
наводнения в россии — 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал сотрудников администрации Кургана пройти всю правобережную часть города и увести оттуда всех людей."Мы сегодня специально призвали сотрудников администрации двигаться по правой стороне Тобола, выстраиваться в шеренги и проходить дома, чтобы никого не забыть. Так, мне кажется, охват будет намного (более) полным. Пройдем всех", – сказал глава региона на встрече с сотрудниками полиции, МЧС и мэрии."Сейчас есть более важные вещи – нужно спасти людей. Еще раз говорю: всё, что будет потом – это будет потом, ущерб переживем, имущество восстановим. Помогите нам спасти людей", – сказал Шумков на встрече с сотрудниками администрации, МЧС и полиции, занятых в эвакуации, поблагодарив их также за работу.Он отметил, что нужно поступать по принципу "вода камень точит", несколько раз оповещая людей об обязательной эвакуации.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
https://ria.ru/20240411/zverinogolovskoe-1939240679.html
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курганская область, курган, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, наводнения в россии — 2024
Курганская область, Курган, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Наводнения в России — 2024
Губернатор Шумков призвал увести людей из правобережной части Кургана

Губернатор Шумков призвал увести всех людей из правобережной части Кургана

© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округаРазлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Администрация Звериноголовского муниципального округа
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал сотрудников администрации Кургана пройти всю правобережную часть города и увести оттуда всех людей.
«
"Мы сегодня специально призвали сотрудников администрации двигаться по правой стороне Тобола, выстраиваться в шеренги и проходить дома, чтобы никого не забыть. Так, мне кажется, охват будет намного (более) полным. Пройдем всех", – сказал глава региона на встрече с сотрудниками полиции, МЧС и мэрии.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
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Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
«
"Сейчас есть более важные вещи – нужно спасти людей. Еще раз говорю: всё, что будет потом – это будет потом, ущерб переживем, имущество восстановим. Помогите нам спасти людей", – сказал Шумков на встрече с сотрудниками администрации, МЧС и полиции, занятых в эвакуации, поблагодарив их также за работу.
Он отметил, что нужно поступать по принципу "вода камень точит", несколько раз оповещая людей об обязательной эвакуации.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу ГУМЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек. По словам главы региона, приход большой воды в Курган прогнозируется на 11-14 апреля.
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Уровень воды в курганском селе Звериноголовское вырос до десяти метров
06:14
 
Курганская областьКурганВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияНаводнения в России — 2024
 
 
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