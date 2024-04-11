https://ria.ru/20240411/krym-1939328538.html

Депутат Госдумы призвал США не зариться на Крым

Депутат Госдумы призвал США не зариться на Крым - РИА Новости, 11.04.2024

Депутат Госдумы призвал США не зариться на Крым

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал США не зариться на Крым, так как полуостров - это стальной кулак и... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:59

2024-04-11T12:59

2024-04-11T13:02

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евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик призвал США не зариться на Крым, так как полуостров - это стальной кулак и никому не по зубам. Ранее помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма. На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц поинтересовался у нее, нужно ли исключить Крым из состава РФ для "стратегического поражения" России в конфликте, о котором говорит американская администрация. На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без вывода Крыма из состава РФ цели США не будут достигнуты, Уолландер заявила, что если Россия не будет забирать территории "посредством использования силы", это будет стратегическим успехом Украины и США. Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Другой член комитета - демократ Адам Смит - также признал, что Крым останется в составе России. "За последние десять лет на Крым зарились многие, но сегодня Крым – это стальной кулак, который не по зубам подобным учителям. Я далек от шапкозакидательства, но группировка, размещенная в Крыму, оснащена по всем правилам современных военных реалий", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, на протяжении последних десяти лет каждый высокопоставленный чиновник на Украине обещал вернуть Крым чуть ли не завтра, и в этом ему поддакивали в ЕС и США. "Но фактом остается то, что Крым – это часть России. Конечно, Пентагон может опять попытаться вооружить Зеленского, и нам оборона Крыма будет стоит больших усилий, но это все равно ничто по сравнению с его российским статусом. А то, что украинские каратели получат достойную встречу при попытке подхода к полуострову, в этом я ни секунды не сомневаюсь", - добавил депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240410/urok-1939205316.html

https://ria.ru/20231206/krym-1914017328.html

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