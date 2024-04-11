https://ria.ru/20240411/krym-1939274901.html

В Госдуме оценили слова Уолландер об исключении Крыма из состава России

В Госдуме оценили слова Уолландер об исключении Крыма из состава России - РИА Новости, 11.04.2024

В Госдуме оценили слова Уолландер об исключении Крыма из состава России

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:40

2024-04-11T10:40

2024-04-11T12:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер об исключении Крыма из состава России циничной агрессивной политикой США. Ранее помощник министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер заявляла, что российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма. На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц поинтересовался у нее, нужно ли исключить Крым из состава РФ для "стратегического поражения" России в конфликте, о котором говорит американская администрация. На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без вывода Крыма из состава РФ цели США не будут достигнуты, Уолландер заявила, что если Россия не будет забирать территории "посредством использования силы", это будет стратегическим успехом Украины и США. Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава РФ, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Другой член комитета - демократ Адам Смит - также признал, что Крым останется в составе России. "Десять лет назад, 16 марта 2014 года, абсолютно демократическим путем крымчане решили быть с Россией. Стремление США отобрать Крым и преподать некий урок России идет полностью в русле американской циничной агрессивной политики", - сказал Ивлев РИА Новости. При этом, по его словам, американцы не учитывают, что Россия - это не ученик в вашингтонском классе, не пассивный слушатель ментора, а суверенное государство, которое "всегда может преподать ракетно-ядерный урок любому агрессору". "Для США демократия и свобода лишь пустые слова. Примеры - по всему миру: Афганистан, Ирак, Сербия и другие регионы", - сказал Ивлев. По его словам, как-то знаменитый американский шахматист Роберт Фишер сказал, что история США - это завоевывать и убивать. "Что и соответствует действительности", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240410/urok-1939205316.html

https://ria.ru/20240117/oruzhie-1921767235.html

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россия, сша, украина, леонид ивлев, селеста уолландер, адам смит, оон, в мире