https://ria.ru/20240411/krokus-1939384594.html

В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России

В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России - РИА Новости, 11.04.2024

В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России

Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы террористической атаки в США после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:31

2024-04-11T15:31

2024-04-11T17:29

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фбр

крокус сити холл

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы террористической атаки в США после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя. Как отмечает телеканал, директор ФБР собирается заявить об этом в американском конгрессе в четверг. "Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращенное вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома... Но сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь на родине, подобной атаке..., которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад", - цитирует телеканал стенограмму вступительного слова Рэя. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240409/mask-1938754224.html

https://ria.ru/20240403/terakt-1937463879.html

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в мире, красногорск, россия, сша, кристофер рэй, владимир путин, фбр, крокус сити холл, в мире – радио sputnik