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В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России - РИА Новости, 11.04.2024
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15:31 11.04.2024 (обновлено: 17:29 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/krokus-1939384594.html
В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России
В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России - РИА Новости, 11.04.2024
В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России
Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы террористической атаки в США после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщает... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:31
2024-04-11T17:29
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сша
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крокус сити холл
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы террористической атаки в США после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя. Как отмечает телеканал, директор ФБР собирается заявить об этом в американском конгрессе в четверг. "Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращенное вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома... Но сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь на родине, подобной атаке..., которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад", - цитирует телеканал стенограмму вступительного слова Рэя. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240409/mask-1938754224.html
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в мире, красногорск, россия, сша, кристофер рэй, владимир путин, фбр, крокус сити холл, в мире – радио sputnik
В мире, Красногорск, Россия, США, Кристофер Рэй, Владимир Путин, ФБР, Крокус Сити Холл, В мире – Радио Sputnik
В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России

Глава ФБР заявил о риске в США теракта, похожего на атаку на "Крокус"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы террористической атаки в США после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя.
Как отмечает телеканал, директор ФБР собирается заявить об этом в американском конгрессе в четверг.
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Маск прокомментировал ситуацию с наплывом мигрантов в США
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"Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращенное вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома... Но сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь на родине, подобной атаке..., которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад", - цитирует телеканал стенограмму вступительного слова Рэя.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
WP: США заранее предупредили Россию об угрозе теракта в "Крокусе"
3 апреля, 00:23
 
В миреКрасногорскРоссияСШАКристофер РэйВладимир ПутинФБРКрокус Сити ХоллВ мире – Радио Sputnik
 
 
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