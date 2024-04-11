В ФБР опасаются угрозы атаки в США после теракта в России
Глава ФБР заявил о риске в США теракта, похожего на атаку на "Крокус"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) опасается угрозы террористической атаки в США после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на директора ФБР Кристофера Рэя.
Как отмечает телеканал, директор ФБР собирается заявить об этом в американском конгрессе в четверг.
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"Больше всего нас беспокоит, что отдельные лица или небольшие группы будут черпать извращенное вдохновение в событиях на Ближнем Востоке, чтобы совершить нападения здесь, у себя дома... Но сейчас все большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь на родине, подобной атаке..., которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад", - цитирует телеканал стенограмму вступительного слова Рэя.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.