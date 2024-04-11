https://ria.ru/20240411/krokus-1939282776.html

Совет ОБСЕ по инициативе России рассмотрит тему теракта в "Крокусе"

Совет ОБСЕ по инициативе России рассмотрит тему теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 11.04.2024

Совет ОБСЕ по инициативе России рассмотрит тему теракта в "Крокусе"

Постсовет ОБСЕ в четверг рассмотрит тему теракта в "Крокусе" по инициативе России, заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при организации в Вене. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:11

2024-04-11T11:11

2024-04-11T11:11

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

александр лукашевич

обсе

крокус сити холл

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ВЕНА, 11 апр - РИА Новости. Постсовет ОБСЕ в четверг рассмотрит тему теракта в "Крокусе" по инициативе России, заявили РИА Новости в постоянном представительстве РФ при организации в Вене. "В четверг по инициативе российской стороны на площадке ОБСЕ в Вене пройдет спецпостсовет, посвященный теракту в подмосковном "Крокусе", - отметили в постпредстве. Уточняется, что перед участниками заседания спецпостсовета выступит постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, александр лукашевич, обсе, крокус сити холл