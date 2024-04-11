https://ria.ru/20240411/kostin-1939395648.html

Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России

Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России - РИА Новости, 11.04.2024

Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России

Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:10

2024-04-11T16:10

2024-04-11T16:10

экономика

технологии

россия

андрей костин (банкир)

swift

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России. "Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует... постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать", - сказал он. "После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций", - добавил банкир. По его словам, увеличиваются сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критически важным товарным группам – электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование. "Резюмируя, можно сказать так: если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия)", - заявил Костин.

https://ria.ru/20240404/mir-1937811691.html

https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html

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экономика, технологии, россия, андрей костин (банкир), swift