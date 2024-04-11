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Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России - РИА Новости, 11.04.2024
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16:10 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/kostin-1939395648.html
Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России
Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России - РИА Новости, 11.04.2024
Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России
Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:10
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экономика
технологии
россия
андрей костин (банкир)
swift
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России. "Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует... постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать", - сказал он. "После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций", - добавил банкир. По его словам, увеличиваются сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критически важным товарным группам – электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование. "Резюмируя, можно сказать так: если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия)", - заявил Костин.
https://ria.ru/20240404/mir-1937811691.html
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экономика, технологии, россия, андрей костин (банкир), swift
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Костин (банкир), SWIFT
Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России

Костин: банки дружественных стран резко нарастили отказы в проведении платежей

© Фото : ВТБПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : ВТБ
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России.
«
"Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует... постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать", - сказал он.
"После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций", - добавил банкир.
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По его словам, увеличиваются сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критически важным товарным группам – электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование.
"Резюмируя, можно сказать так: если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия)", - заявил Костин.
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Костин призвал "убить" SWIFT в международных платежах России
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ЭкономикаТехнологииРоссияАндрей Костин (банкир)SWIFT
 
 
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