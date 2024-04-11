https://ria.ru/20240411/kostin-1939395648.html
Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России
Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России - РИА Новости, 11.04.2024
Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России
Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:10
2024-04-11T16:10
2024-04-11T16:10
экономика
технологии
россия
андрей костин (банкир)
swift
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_47d6d8965d341baa4155692b0aaa8ee9.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России. "Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует... постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать", - сказал он. "После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций", - добавил банкир. По его словам, увеличиваются сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критически важным товарным группам – электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование. "Резюмируя, можно сказать так: если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия)", - заявил Костин.
https://ria.ru/20240404/mir-1937811691.html
https://ria.ru/20230929/swift-1899393219.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883578941_0:0:1602:1201_1920x0_80_0_0_567761fc1447424dfd7bd82ad2efc2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, андрей костин (банкир), swift
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Костин (банкир), SWIFT
Костин заявил о резком росте числа отказов в проведении платежей из России
Костин: банки дружественных стран резко нарастили отказы в проведении платежей
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Банки дружественных стран резко нарастили число отказов в проведении платежей из России, заявил глава ВТБ Андрей Костин на съезде Ассоциации банков России.
«
"Ситуация здесь развивается динамично, и, к сожалению, не очень радует... постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы продолжать работать", - сказал он.
"После ужесточения режима вторичных санкций в конце 2023 года резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается, прежде всего банков дружественных юрисдикций", - добавил банкир.
По его словам, увеличиваются сроки платежей, растут комиссии. Возрос объем запрашиваемой документации, особенно по критически важным товарным группам – электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование.
"Резюмируя, можно сказать так: если год назад перед нами стояла задача исключить из трансакционных маршрутов участников SDN и не использовать SWIFT, то сейчас центральной проблемой становится собственно география (Россия)", - заявил Костин.